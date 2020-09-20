Украина создает международную площадку для возвращения Крыма

Украинские власти планируют создать международную площадку для обсуждения принадлежности Крыма. Об этом заявил украинский вице-премьер Алексей Резников.
«Наше видение [вопроса создания площадки] я передал в СНБО, сейчас там исследуют. Могу сказать одно: альянс наших международных партнеров будет расширен», — цитирует Резникова ТАСС.
По словам вице-премьера, помимо него созданием международной площадки занимаются глава МИД Дмитрий Кулеба и так называемый постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич. Резников подчеркнул, что пока Украина планирует вернуть Крым с помощью политико-дипломатического пути.
Воссоединение Крыма с Россией произошло по результатам референдума в 2014 году. Плебисцит прошел в соответствии с международными нормами и Уставом ООН, уточняет «
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