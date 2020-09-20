20 сентября 2020

Украина создает международную площадку для возвращения Крыма

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг в честь присоединения Крыма к России. Магнитогорск, плакат, россия и крым вместе
Вопрос принадлежности Крыма будут обсуждать на международной площадке Фото: Илья Московец © URA.RU
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Украинские власти планируют создать международную площадку для обсуждения принадлежности Крыма. Об этом заявил украинский вице-премьер Алексей Резников.

«Наше видение [вопроса создания площадки] я передал в СНБО, сейчас там исследуют. Могу сказать одно: альянс наших международных партнеров будет расширен», — цитирует Резникова ТАСС.

По словам вице-премьера, помимо него созданием международной площадки занимаются глава МИД Дмитрий Кулеба и так называемый постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич. Резников подчеркнул, что пока Украина планирует вернуть Крым с помощью политико-дипломатического пути.

Воссоединение Крыма с Россией произошло по результатам референдума в 2014 году. Плебисцит прошел в соответствии с международными нормами и Уставом ООН, уточняет «Федеральное агентство новостей». Власти Украины, США и ряда стран Запада отказались признавать итоги голосования. Однако президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма окончательно закрыт. С 2014 года в РФ действуют санкции Евросоюза из-за присоединения полуострова. Член совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько на днях заявил, что потеря Крыма и война в Донбассе произошли из-за того, что Украина — это лоскутное одеяло из разных территорий, которые принадлежали разным цивилизациям.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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