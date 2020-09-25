«Роснефть» оставила сотрудников главного офиса на удаленке

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Рейд по АЗС со специалистами из лаборатории энергоэффективности. Курган, бензин, топливо, роснефть, азс
Меры приняты для предотвращения распространения коронавируса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

«Роснефть» оставила 84% сотрудников центрального аппарата на удаленке, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.

«Для недопущения распространения коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, компания продолжает использовать дистанционный режим работы для большинства сотрудников центрального аппарата. В удаленном режиме работают 84% персонала центрального аппарата компании», — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сотрудники, обеспечивающие непрерывность рабочих процессов, находятся в офисе и соблюдают меры эпидбезопасности. Во всех помещениях компании регулярно ведется санитарная обработка, сотрудники носят маски и перчатки, рассказали в компании.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин попросил крупные компании снова перевести работников на удаленку. Среди тех, кому было направлено письмо с таким предложением, оказались «Яндекс», Сбербанк, «Ростех» и другие московские организации. Ожидается, что такие письма получат пять тысяч столичных предприятий, сообщает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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