«Роснефть» оставила сотрудников главного офиса на удаленке

Меры приняты для предотвращения распространения коронавируса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

«Роснефть» оставила 84% сотрудников центрального аппарата на удаленке, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.

«Для недопущения распространения коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, компания продолжает использовать дистанционный режим работы для большинства сотрудников центрального аппарата. В удаленном режиме работают 84% персонала центрального аппарата компании», — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сотрудники, обеспечивающие непрерывность рабочих процессов, находятся в офисе и соблюдают меры эпидбезопасности. Во всех помещениях компании регулярно ведется санитарная обработка, сотрудники носят маски и перчатки, рассказали в компании.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин попросил крупные компании снова перевести работников на удаленку. Среди тех, кому было направлено письмо с таким предложением, оказались «Яндекс», Сбербанк, «Ростех» и другие московские организации. Ожидается, что такие письма получат пять тысяч столичных предприятий, сообщает агентство Nation News.