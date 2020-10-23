Россияне смогут повторно использовать маткапитал в том случае, если их обманули при приобретении жилья Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Президент просил Генпрокуратуру помочь Навальному и заявил о важнейших экономических задачах — маткапитал можно будет использовать второй раз — советские вклады россиянам пока не вернут — Центробанк сохранил ключевую ставку. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 23 октября — в обзоре URA.RU:

Путин назвал важнейшие задачи в экономике страны

Президент РФ Владимир Путин назвал главные задачи экономического развития, которые стоят перед руководителями страны. Соответствующее заявление глава государства сделал на совещании по экономическим вопросам.

Также Путин заявил о том, что в регионах стоит с осторожностью вводить ограничения из-за распространения коронавируса.

Президент раскрыл подробности отправки Навального на лечение в Германию

Президент России Владимир Путин обращался в Генпрокуратуру по поводу отправки блогера Алексея Навального на лечение в Германию, потому что у него были ограничения на выезд за границу.

Центробанк России сохранил ключевую ставку

ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%. Такое решение 23 октября было принято на Совете директоров регулятора.

Советские вклады россиянам пока не вернут

Депутаты Госдумы отложили рассмотрение вопроса по выплатам по советским вкладам, которые обесценились в ходе реформ 90-х годов.

Обманутым дольщикам разрешили повторно использовать маткапитал

Обманутые дольщики, получившие компенсацию вместо готового жилья, смогут использовать материнский капитал повторно. Об этом сообщили в правительстве РФ.

Проезд в московском метро станет в два раза дешевле

В московском метрополитене введут 50% скидку на проезд вне часов пик. Об этом объявил мэр Москвы Сергей Собянин. Мера будет действовать со 2 ноября на двух линиях метро.

Также Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в столице стабилизировалась.

Экологи исключили техногенную причину катастрофы на Камчатке

Специалисты Росприроднадзора не обнаружили техногенных причин экологической катастрофы, произошедшей на Камчатке. Этот вывод был сделан после проведения более пяти тысяч исследований. Об этом заявила глава ведомства Светлана Радионова.