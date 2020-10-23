Самое важное в России и в мире на 23 октября. Маткапитал разрешат использовать повторно, Путин дал регионам указания по коронавирусу, ЦБ принял решение по ключевой ставке

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Новостройки. Нижневартовск, новостройки, новое жилье
Россияне смогут повторно использовать маткапитал в том случае, если их обманули при приобретении жилья Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Президент просил Генпрокуратуру помочь Навальному и заявил о важнейших экономических задачах — маткапитал можно будет использовать второй раз — советские вклады россиянам пока не вернут — Центробанк сохранил ключевую ставку. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 23 октября — в обзоре URA.RU:

Путин назвал важнейшие задачи в экономике страны

Президент раскрыл подробности отправки Навального на лечение в Германию

  • Президент России Владимир Путин обращался в Генпрокуратуру по поводу отправки блогера Алексея Навального на лечение в Германию, потому что у него были ограничения на выезд за границу.

Центробанк России сохранил ключевую ставку

  • ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%. Такое решение 23 октября было принято на Совете директоров регулятора.

Советские вклады россиянам пока не вернут

Обманутым дольщикам разрешили повторно использовать маткапитал

Проезд в московском метро станет в два раза дешевле

Экологи исключили техногенную причину катастрофы на Камчатке

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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