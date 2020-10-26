Эрдоган начал экономическую блокаду Франции

Эрдоган призвал турков не покупать товары французских производителей Фото: depositphotos.com

Президент Турции Реджеп Эрдоган решил устроить Франции экономический бойкот. Глава государства призвал другие страны отказаться от французских товаров, сообщают СМИ.

«Как во Франции призывают не покупать турецкие товары, точно так же и я сейчас обращаюсь к своему народу: ни в коем случае не оказывайте им чести, не покупайте товары французских производителей!» — приводит заявление президента РИА «Новости».

Турецкий лидер решился на блокаду, когда его французский коллега Эммануэль Макрон заявил о намерении бороться с «носителями радикальной идеологии (ислама)» после теракта 16 октября. Тогда Эрдоган ответил, что президенту Франции нужно подлечить его «психические расстройства», напоминает телеканал 360. Лидер Турции подчеркнул, что любое проявление враждебности к исламу — это проявление враждебности к Турции, и так Европа готовит свой конец, пишет RT.