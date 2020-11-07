Путин и Макрон договорились бороться с терроризмом

Президенты также договорились о сотрудничестве в рамках борьбы с коронавирусом Фото: Официальный сайт Президента РФ

Президент России Владимир Путин и лидер Франции Эммануэль Макрон договорились бороться с терроризмом. Об этом главы стран говорили во время телефонного разговора.

«В связи с недавними террористическими актами во Франции с обеих сторон подчеркнута решимость бороться с терроризмом во всех его проявлениях», — сообщает пресс-служба Кремля. Президенты выразили озабоченность из-за вовлечения в столкновения в Карабахе экстремистов из Сирии и Ливии. Путин и Макрон также подтвердили готовность продолжать посредничество при урегулировании конфликта.

Стороны, помимо обсуждения ситуации с терроризмом, заявили о заинтересованности в сотрудничестве в рамках борьбы с коронавирусом. Речь идет о разработке и производстве вакцин.

В Ницце неизвестный устроил резню в церкви Нотр-Дам-де-Нис, три человека погибли. Через пару часов в Авиньоне было совершено нападение на полицейских. Нападавший кричал «Аллах Акбар». Позднее в нескольких районах Вены произошли вооруженные нападения. После этого в стране решили закрыть «радикальные мечети», передает «Национальная служба новостей».