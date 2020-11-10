Стали известны имена российских летчиков, погибших в Армении

Один из погибших готовился стать отцом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Российский президент Владимир Путин назвал имена российских военных, которые разбились на вертолете в Армении. У одного из летчиков осталась беременная жена, сообщают СМИ.

«Погибли два наших товарища, летчики, которые несли службу на российской военной базе в Армении. Это майор Юрий Викторович Ищук и старший лейтенант Роман Васильевич Федин», — заявил Путин на на совещании с руководящим составом Минобороны, руководителями федеральных ведомств и предприятий ОПК. Президент предложил почтить память погибших минутой молчания.

Федину на момент смерти было 24 года. Молодой человек происходил из семьи военных. Дома Романа ждала беременная жена, сообщил его друг изданию «Подъем». Погибшего характеризуют как отзывчивого и доброго человека. О втором летчике, Юрии Ищуке, подробности пока неизвестны.

Российский вертолет Ми-24 сбили в Армении 9 ноября. Вертолет сопровождал автоколонну 102-й российской военной базы, сообщили в Минобороны РФ. В Азербайджане признались, что стреляли по вертолету, но назвал это случайностью, пишет RT. Тем не менее, экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков считает, что в вертолет стреляли специально, отмечает «Национальная служба новостей».