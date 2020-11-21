Названы два пугающих свойства мутировавшего коронавируса

Сейчас в Дании готовится к публикации статья, которая описывает произошедшие в животных мутации коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мутировавший на норковых фермах в Дании COVID -19 приобрел два опасных свойства. Одно из них — возможность создавать больше суперраспространителей, другое — способность заражать людей, уже переболевших COVID-19. Об этом рассказала профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мэйсона Анча Баранова.

По словам биолога, сейчас в Дании готовится к публикации материал, который описывает произошедшие в животных мутации коронавируса. Специалисты взяли различные штаммы вируса от различных норок в Дании на разных стадиях «норочьей эпидемии». Выяснилось, что в этих животных вирус начал эволюционировать быстро и мутировал несколько раз. В результате чего в нем претерпел изменения белок, которые отвечает за размножение.

«К чему это может привести, если этот вирус начнет в популяции людей гулять? Будет больше так называемых „суперраспространителей“. Те, которые подхватят этот вирус, вероятно, смогут распространить его большему количеству людей. Я говорю „вероятно“ почему? Потому что никто это не наблюдал, естественно, в популяции человека», — заявила Баранова во время прямого эфира на своем Youtube-канале.

Также по словам профессора, после попыток нейтрализовать коронавирус с помощью законсервированных нейтрализующих сывороток, взятых у людей, переболевших Covid-19, ученые обнаружили второе свойство нового штамма вируса. С ним не может справляться большая часть сывороток. «Это значит, что иммунитет, приобретенный на оригинальный вирус, не защищает от вируса „норочьего“. Не у всех людей, у некоторых все равно высаживание происходило, просто титр немножко снижался. И хотя это всего лишь эксперимент in vitro (в пробирке, — Ред.) (…), это была такая достаточно пугающая информация, чтобы на нее датчане отреагировали таким вот образом. Который я считаю все равно неправильным, потому что лучше бы это все изучалось, а вовсе не уничтожалось», — отметила Баранова.

Ранее российский ученый на условиях анонимности заявил URA.RU, что вирусы мутируют легко и часто. Чаще всего мутация ухудшает способность вируса размножаться и вызывать патогенное действие, но такие мутации отбрасываются. Остаются те, которые улучшают размножение вируса, не усиливая его патогенность. Другой вирусолог Чепурнов считает, что под влиянием вакцины коронавирус может начать мутировать. По его словам, обычно это длительный процесс, поэтому к весне вакцинация еще не сможет спровоцировать что-то.