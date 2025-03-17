Глава Крыма заявил о гибели Украины

Аксенов: Украины как государства в привычном смысле не существует, оно мертво
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Украина превратилась в террористическую организацию, заявил Аксенов
Украина превратилась в террористическую организацию, заявил Аксенов Фото:

Украина как государство в привычном смысле больше не существует. Такое заявление сделал глава Крыма Сергей Аксенов.

«Украины как государства в привычном понимании уже не существует», — передает слова Аксенова РИА Новости. Он добавил, что страна стала террористической организацией и управляется извне.

Аксенов подчеркнул, что главное — это обеспечить безопасность России и добиться выполнения целей специальной военной операции. Он также добавил, что судьба послевоенного устройства Украины является второстепенным вопросом.

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Украина как государство в привычном смысле больше не существует. Такое заявление сделал глава Крыма Сергей Аксенов. «Украины как государства в привычном понимании уже не существует», — передает слова Аксенова РИА Новости. Он добавил, что страна стала террористической организацией и управляется извне. Аксенов подчеркнул, что главное — это обеспечить безопасность России и добиться выполнения целей специальной военной операции. Он также добавил, что судьба послевоенного устройства Украины является второстепенным вопросом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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