Глава Крыма заявил о гибели Украины

Украина как государство в привычном смысле больше не существует. Такое заявление сделал глава Крыма Сергей Аксенов.
«Украины как государства в привычном понимании уже не существует», — передает слова Аксенова РИА Новости. Он добавил, что страна стала террористической организацией и управляется извне.
Аксенов подчеркнул, что главное — это обеспечить безопасность России и добиться выполнения целей специальной военной операции. Он также добавил, что судьба послевоенного устройства Украины является второстепенным вопросом.
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