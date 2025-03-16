16 марта 2025

Военкор Поддубный: в зоне СВО ликвидировали турецкого наемника Кека

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Иностранный наемник был уничтожен на запорожском направлении
Иностранный наемник был уничтожен на запорожском направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Турецкий наемник был ликвидирован в зоне спецоперации на запорожском направлении. Об этом сообщил военкор Евгений Поддубный в своем telegram-канале.

«В зоне СВО на Запорожском направлении ликвидирован турецкий наемник Седат Кек. После службы в турецкой армии работал специалистом по защите цифровых систем. К боевикам киевского режима присоединился в конце прошлого года», — написал Поддубный.

Ранее в Курской области российские военные ликвидировали грузинского наемника Левана Паркаия. Он воевал на стороне Украины, сообщает телеканал 360.ru.

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Турецкий наемник был ликвидирован в зоне спецоперации на запорожском направлении. Об этом сообщил военкор Евгений Поддубный в своем telegram-канале. «В зоне СВО на Запорожском направлении ликвидирован турецкий наемник Седат Кек. После службы в турецкой армии работал специалистом по защите цифровых систем. К боевикам киевского режима присоединился в конце прошлого года», — написал Поддубный. Ранее в Курской области российские военные ликвидировали грузинского наемника Левана Паркаия. Он воевал на стороне Украины, сообщает телеканал 360.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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