Турецкий наемник был ликвидирован в зоне спецоперации на запорожском направлении. Об этом сообщил военкор Евгений Поддубный в своем telegram-канале.
«В зоне СВО на Запорожском направлении ликвидирован турецкий наемник Седат Кек. После службы в турецкой армии работал специалистом по защите цифровых систем. К боевикам киевского режима присоединился в конце прошлого года», — написал Поддубный.
Ранее в Курской области российские военные ликвидировали грузинского наемника Левана Паркаия. Он воевал на стороне Украины, сообщает телеканал 360.ru.
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