В России хотят штрафовать на 20 тысяч за несообщение в военкомат о переезде

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил законопроект, предусматривающий введение штрафов до 20 тысяч рублей за несообщение в военкомат о переезде на новое место жительства более чем на три месяца. Инициатива была внесена группой депутатов под руководством председателя думского комитета по обороне Андрея Картаполова и рекомендована к принятию в первом чтении.
«Комитет ГД одобрил введение штрафа за несообщение в военкомат о переезде», — сообщил ТАСС. Законопроект направлен на изменение статьи 21.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, уточняя обязанности граждан по воинскому учету.
Согласно инициативе, за несообщение о переезде на новое место пребывания на срок более трех месяцев предусматривается штраф от 10 тысяч до 20 тысяч рублей. До этого нормами был предусмотрен штраф 1-5 тысяч рублей.
Нововведение позволит повысить ответственность граждан за выполнение воинских обязательств. В текущей редакции закона не указывается конкретный срок пребывания на новом месте, что затрудняет контроль за соблюдением воинского учета. Предложенные изменения должны устранить данную правовую неопределенность и способствовать более эффективному контролю за перемещениями граждан.
Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов предложил инициативу по ужесточении административной ответственности за несообщение в военкомат о переезде. По его словам, проект заставит нарушителей осознавать серьезность своих действий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.