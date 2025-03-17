В России хотят штрафовать на 20 тысяч за несообщение в военкомат о переезде

ГД одобрил штрафы до 20 тысяч рублей за несообщение в военкомат о переезде
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Штрафы за несообщение в военкомат о переезде на новое место пребывания увеличились до 20 тысяч рублей
Штрафы за несообщение в военкомат о переезде на новое место пребывания увеличились до 20 тысяч рублей Фото:

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил законопроект, предусматривающий введение штрафов до 20 тысяч рублей за несообщение в военкомат о переезде на новое место жительства более чем на три месяца. Инициатива была внесена группой депутатов под руководством председателя думского комитета по обороне Андрея Картаполова и рекомендована к принятию в первом чтении.

«Комитет ГД одобрил введение штрафа за несообщение в военкомат о переезде», — сообщил ТАСС. Законопроект направлен на изменение статьи 21.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, уточняя обязанности граждан по воинскому учету.

Согласно инициативе, за несообщение о переезде на новое место пребывания на срок более трех месяцев предусматривается штраф от 10 тысяч до 20 тысяч рублей. До этого нормами был предусмотрен штраф 1-5 тысяч рублей.

Нововведение позволит повысить ответственность граждан за выполнение воинских обязательств. В текущей редакции закона не указывается конкретный срок пребывания на новом месте, что затрудняет контроль за соблюдением воинского учета. Предложенные изменения должны устранить данную правовую неопределенность и способствовать более эффективному контролю за перемещениями граждан.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов предложил инициативу по ужесточении административной ответственности за несообщение в военкомат о переезде. По его словам, проект заставит нарушителей осознавать серьезность своих действий.

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Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил законопроект, предусматривающий введение штрафов до 20 тысяч рублей за несообщение в военкомат о переезде на новое место жительства более чем на три месяца. Инициатива была внесена группой депутатов под руководством председателя думского комитета по обороне Андрея Картаполова и рекомендована к принятию в первом чтении. «Комитет ГД одобрил введение штрафа за несообщение в военкомат о переезде», — сообщил ТАСС. Законопроект направлен на изменение статьи 21.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, уточняя обязанности граждан по воинскому учету. Согласно инициативе, за несообщение о переезде на новое место пребывания на срок более трех месяцев предусматривается штраф от 10 тысяч до 20 тысяч рублей. До этого нормами был предусмотрен штраф 1-5 тысяч рублей. Нововведение позволит повысить ответственность граждан за выполнение воинских обязательств. В текущей редакции закона не указывается конкретный срок пребывания на новом месте, что затрудняет контроль за соблюдением воинского учета. Предложенные изменения должны устранить данную правовую неопределенность и способствовать более эффективному контролю за перемещениями граждан. Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов предложил инициативу по ужесточении административной ответственности за несообщение в военкомат о переезде. По его словам, проект заставит нарушителей осознавать серьезность своих действий.
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