Австралия загорелась идеей отправить войска на Украину

Австралия рассматривает возможность отправки своих войск на Украину в составе миротворцев. Об этом рассказал премьер-министр страны Энтони Альбанезе.
«Мы открыты для рассмотрения любых запросов об участии в будущих миротворческих усилиях», — передает слова Альбанезе ТАСС. Он добавил, что это соответствует национальным интересам страны и что Австралия готова поддерживать Украину в будущих миротворческих усилиях.
Альбанезе отметил, что Австралия уже выделила 1,5 млрд австралийских долларов на помощь и обучение украинских вооруженных сил, и выразил намерение продолжать поддержку по мере необходимости. В то же время, министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил, что любое присутствие войск НАТО на Украине будет считаться угрозой для России, передает «Ридус».
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