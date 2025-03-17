Австралия загорелась идеей отправить войска на Украину

Альбанезе: Австралия рассматривает возможность отправки своих войск на Украину
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Австралия готова поддержать миротворческие усилия на Украине
Австралия готова поддержать миротворческие усилия на Украине Фото:
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Австралия рассматривает возможность отправки своих войск на Украину в составе миротворцев. Об этом рассказал премьер-министр страны Энтони Альбанезе.

«Мы открыты для рассмотрения любых запросов об участии в будущих миротворческих усилиях», — передает слова Альбанезе ТАСС. Он добавил, что это соответствует национальным интересам страны и что Австралия готова поддерживать Украину в будущих миротворческих усилиях.

Альбанезе отметил, что Австралия уже выделила 1,5 млрд австралийских долларов на помощь и обучение украинских вооруженных сил, и выразил намерение продолжать поддержку по мере необходимости. В то же время, министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил, что любое присутствие войск НАТО на Украине будет считаться угрозой для России, передает «Ридус».

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Австралия рассматривает возможность отправки своих войск на Украину в составе миротворцев. Об этом рассказал премьер-министр страны Энтони Альбанезе. «Мы открыты для рассмотрения любых запросов об участии в будущих миротворческих усилиях», — передает слова Альбанезе ТАСС. Он добавил, что это соответствует национальным интересам страны и что Австралия готова поддерживать Украину в будущих миротворческих усилиях. Альбанезе отметил, что Австралия уже выделила 1,5 млрд австралийских долларов на помощь и обучение украинских вооруженных сил, и выразил намерение продолжать поддержку по мере необходимости. В то же время, министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил, что любое присутствие войск НАТО на Украине будет считаться угрозой для России, передает «Ридус».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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