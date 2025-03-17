В Кремле раскрыли, чем руководствовался Путин, выезжая в Курскую область

Песков: Путин выехал в Курскую область, потому что посчитал это необходимым
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин посетил Курскую область, так как посчитал это необходимым, подчеркнул Дмитрий Песков
Владимир Путин посетил Курскую область, так как посчитал это необходимым, подчеркнул Дмитрий Песков Фото:

Российский президент Владимир Путин сам принимает решения о том, куда ему следует выезжать лично. Так пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков прокомментировал слухи о том, что Путина изначально отговаривали от поездки в Курскую область на фоне боевых действий, которые проходили в регионе. 

«Президент Путин — избранный народом. Он пользуется уникальной поддержкой населения страны и он сам принимает решения по тем или иным вопросам. Он действует так, как считает нужным», — подчеркнул Песков в ходе общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU. Так он ответил на вопрос о том, считают ли в администрации оправданным поездки Путина в горячие точки. 

Президент России Владимир Путин 13 марта совершил рабочий визит в Курскую область, где он провел совещание, посвященное обсуждению успехов Вооруженных сил. В ходе мероприятия начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил о проведении успешной операции российской армии в регионе, а также о значительных потерях, понесенных ВСУ. 

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Российский президент Владимир Путин сам принимает решения о том, куда ему следует выезжать лично. Так пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков прокомментировал слухи о том, что Путина изначально отговаривали от поездки в Курскую область на фоне боевых действий, которые проходили в регионе.  «Президент Путин — избранный народом. Он пользуется уникальной поддержкой населения страны и он сам принимает решения по тем или иным вопросам. Он действует так, как считает нужным», — подчеркнул Песков в ходе общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU. Так он ответил на вопрос о том, считают ли в администрации оправданным поездки Путина в горячие точки.  Президент России Владимир Путин 13 марта совершил рабочий визит в Курскую область, где он провел совещание, посвященное обсуждению успехов Вооруженных сил. В ходе мероприятия начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил о проведении успешной операции российской армии в регионе, а также о значительных потерях, понесенных ВСУ. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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