В Кремле раскрыли, чем руководствовался Путин, выезжая в Курскую область

Российский президент Владимир Путин сам принимает решения о том, куда ему следует выезжать лично. Так пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков прокомментировал слухи о том, что Путина изначально отговаривали от поездки в Курскую область на фоне боевых действий, которые проходили в регионе.
«Президент Путин — избранный народом. Он пользуется уникальной поддержкой населения страны и он сам принимает решения по тем или иным вопросам. Он действует так, как считает нужным», — подчеркнул Песков в ходе общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU. Так он ответил на вопрос о том, считают ли в администрации оправданным поездки Путина в горячие точки.
Президент России Владимир Путин 13 марта совершил рабочий визит в Курскую область, где он провел совещание, посвященное обсуждению успехов Вооруженных сил. В ходе мероприятия начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил о проведении успешной операции российской армии в регионе, а также о значительных потерях, понесенных ВСУ.
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