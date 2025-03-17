Можно ли очистить организм от шлаков и токсинов с помощью касторки

В социальной сети Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) распространились посты о том, что с помощью касторового масла можно избавить организм от токсинов, очистить сосуды, лимфу и внутренние органы. Эту информацию в разговоре с корреспондентом URA.RU опроверг заведующий отделением гепатологии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, кандидат медицинских наук, гепатолог, гастроэнтеролог Павел Богомолов. Агентство реализует проект по опровержению фейков совместно с «Лапша Медиа».
«Моя мама в 72 года сделала чистку касторовым маслом <...> у нее очень улучшился слух <...> вообще касторка чистит на всех уровнях: лимфа, печень, почки и внутренние органы», — сообщает автор фейкового поста. Однако информация об этом не соответствует действительности.
Касторовое масло чаще всего используется как слабительное средство. «Это [касторовое масло] прекрасное слабительное. И никаких научных доказательств о влиянии касторового масла на что-либо еще, конечно же, нет. С точки зрения чистки печени, я думаю, что уже почти все знают, что это не чистка печени, а стимуляция желчеобразования и избытка желчи. То же самое со слухом и прочим, понятно, что это все исключительно ажитация с подачи какого-то якобы инфлюенсера в социальных сетях, не более того», — отметил Богомолов.
Дерматовенеролог GMS Clinic Анастасия Угрюмова также пояснила, что касторовое масло должно использоваться в малом количестве, а при острых болях в животе, тошноте, подозрении на аппендицит и во время беременности прием средства противопоказан. «Прежде всего, касторовое масло известно своими слабительными свойствами. При этом оно должно использоваться в небольшом количестве», — прокомментировала «РБК» Угрюмова.
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