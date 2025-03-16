Убийство из-за домогательства, тюрьма с Фишером: кто такой Бирюков и почему ему отменили пожизненное

Александр Бирюков, осужденный в 1991 году за убийство офицера, домогавшегося его, изначально получил смертный приговор, который впоследствии был заменен на пожизненное заключение. После пересмотра дела Бирюков стал первым человеком в России, отбывающим пожизненное заключение, кто после был освобожден.
Интерес к его судьбе возрос после выхода фильма «Три дня и больше никогда». Эта картина привлекла внимание председателя Комиссии по помилованию Анатолия Приставкина. В результате дело Бирюкова было пересмотрено, и его приговор сократили до 15 лет тюремного заключения. Летом 2006 года Бирюков был освобожден. Что известно об Александре Бирюкове — в материале URA.RU.
Биография Бирюкова
Александр Бирюков родился в 1971 году в Саратове. Воспитанием его и старшего брата Анатолия занималась их мать Любовь, которая старалась защитить сыновей от общения с их отцом Виктором, чье поведение в пьяном виде было агрессивным. Смерть Виктора в 1981 году принесла семье облегчение.
С детства Александр часто болел: у него были аллергия и проблемы со зрением, но несмотря на это, он мечтал служить в армии, считая это важным этапом в жизни каждого мужчины. Стремясь осуществить свою мечту, он убедил своего брата Анатолия, который был крепким и здоровым, пройти медицинскую комиссию за него. Этот рискованный шаг увенчался успехом. В результате Александр Бирюков был призван в ряды Советской армии и направлен служить в часть войск противовоздушной обороны, которая находилась в Звенигороде под Москвой.
Домогательства лейтенанта
Через несколько месяцев группа военнослужащих, в которую входил Александр Бирюков, была отправлена в Казахстан, где Александр столкнулся с необычной ситуацией. Один из лейтенантов, прибывших вместе с ними, начал проявлять к Бирюкову явный интерес, пытаясь установить интимный контакт. Александр решительно отверг его домогательства, что привело к серьезному конфликту.
«Выяснилось, что лейтенант, как бы сказать, нетрадиционной сексуальной ориентации (организация ЛГБТ признана в РФ экстремистской и запрещена). В Казахстане он стал ко мне приставать», — рассказывал сам Бирюков.
После возвращения в Звенигород лейтенант продолжил свои действия и начал делать жизнь Бирюкова невыносимой. В августе 1991 года после употребления алкоголя этот офицер снова стал приставать к Бирюкову во время его дежурства. Это обострило их отношения и еще больше усилило напряженность между ними.
Убийство
В комнате начальника караула рядовой Бирюков сделал два выстрела из своего автомата в офицера Пономарева, который отдыхал на топчане. В последующем, стремясь скрыть свои действия, Бирюков выстрелил в голову рядового Джураева, который также находился в комнате и мог стать свидетелем происшествия. От этого удара Джураев упал на пол.
Огонь, открытый Бирюковым, привел к смерти офицера Пономарева, однако рядовой Джураев выжил. Бирюков, до окончания срока службы которому оставалось всего 54 дня, оставил автомат на месте преступления, взял пистолет и скрылся из воинской части. Не прошло много времени, как его задержали сотрудники милиции. После ареста Бирюков был помещен в следственный изолятор. На допросах Александр признал свою вину и заявил, что его действия были преднамеренными и направленными на защиту собственной чести.
"Лежало бы оружие на столе или в пирамиде (железном ящике для хранения — прим. URA.RU), просто ударил бы своего мучителя кулаком. Ничего случайного не бывает. Все к этому шло", — делился Бирюков.
Приговор
Следствие было завершено в конце 1991 года, когда Военный суд Московского округа ПВО признал Бирюкова виновным в совершении преступления. В качестве защитника ему был назначен государственный адвокат, так как семья подсудимого не располагала средствами на частного юриста. Однако адвокат не проявил особого рвения в защите своего клиента.
Суд также решительно отверг альтернативную версию защиты о возможном домогательстве к Бирюкову со стороны офицера Советской армии. В итоге был вынесен крайне строгий приговор — смертная казнь. После оглашения приговора 20-летнего Бирюкова отправили в Бутырскую тюрьму для ожидания исполнения наказания, где он провел время в тесном соседстве с Сергеем Головкиным, известным как Фишер, который также был приговорен к смертной казни за убийство 11 детей.
Исполнение приговора Головкину состоялось в августе 1996 года. Что касается Бирюкова, то его жизнь спас мораторий на смертную казнь, введенный в России. В 1997 году приговор Бирюкову был изменен на пожизненное заключение. Отбывать наказание он был отправлен в колонию строгого режима «Вологодский пятак», расположенную на острове Огненный.
Тюремный кошмар
В начальный период отбывания наказания в колонии Александр Бирюков испытывал серьезные трудности. Его разместили в маленькой, слабо освещенной камере, защищенной двойной решеткой, где постоянно витал запах сырости и царила угнетающая тишина. Контакты с другими заключенными были минимальными, и Бирюков лишь знал об их желании освободиться, прося перевода на службу на чеченскую войну или предложения использовать их органы для трансплантации.
Ситуация достигла такой степени отчаяния, что у Бирюкова возникли мысли о самоубийстве. Однако его спасло письмо от матери, в котором она выразила свою безграничную любовь и тоску по сыну. Осознав, что смерть может невыносимо ударить по его матери, Александр решил продолжать борьбу за жизнь вне зависимости от обстоятельств. Источником утешения для него стали чтение книг и вера. Интересно, что колония находилась на территории бывшего Кирилло-Новоезерского монастыря.
Однажды в камере Бирюкова на облупившейся штукатурке начали проявляться изображения святых. Александр воспринял это как знак свыше. Он начал трудиться в колонии, хотя работа эта не приносила ни удовлетворения, ни финансового вознаграждения.
«Три дня и больше никогда»
Интерес к судьбе заключенного привлек внимание руководителя исправительного учреждения «Вологодский пятак» Алексея Розова. Розов начал подробно изучать дело Бирюкова и пришел к выводу, что мера наказания для него была слишком строгой по отношению к предъявленным обвинениям. Все попытки Розова получить разъяснения от правоохранительных органов приводили к одному и тому же ответу: ошибки в приговоре нет, осуждение Бирюкова было справедливым.
В 1998 году киностудия получила нового участника — Александра Гутмана, потомственного режиссера и сына известного советского документалиста Ильи Гутмана. Гутман прибыл в «Вологодский пятак» с целью снять документальный фильм. История заключенного Бирюкова глубоко тронула его, и он предложил своему знакомому финскому продюсеру финансировать проект. Продюсер согласился поддержать фильм при условии участия в съемках матери Бирюкова Любови.
Любовь Бирюкова, которая не видела своего сына в течение восьми лет, не раздумывая приняла предложение участвовать в фильме. Однако для того, чтобы она могла добраться из Саратова на остров Огненный, где находился ее сын, были необходимы деньги. Съемочная группа взяла на себя расходы и приобрела билет для Любови. В ходе всей встречи с сыном ее сопровождали камеры.
Съемки фильма «Три дня и больше никогда», демонстрирующего глубокие страдания родственников осужденного, стали серьезным испытанием для всех участников проекта. По словам Александра Гутмана, эмоциональная нагрузка была настолько велика, что плакали практически все присутствующие. Фильм получил высокую оценку: он был удостоен Гран-при на российском кинофестивале «Сталкер» и получил награды на международных фестивалях в США и Прибалтике.
Помилование
Затем фильм был представлен руководителю Комиссии по помилованию при Президенте России Анатолию Приставкину, который в свою очередь показал его председателю Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву. Вслед за этим Верховный суд в рамках надзорной деятельности запросил материалы дела Бирюкова и постановил изменить вынесенный ранее приговор.
Александр Бирюков стал первым человеком в России, осужденным к пожизненному заключению, в отношении которого было принято решение о пересмотре дела: ему сократили срок до 15 лет лишения свободы. О том, что главный герой его фильма в итоге сможет обрести свободу, режиссер Гутман узнал 14 июня 1999 года на прощальной церемонии в честь его отца.
После этого Бирюкову предстояло провести еще шесть лет в условиях строгого режима: его перевели из «Вологодского пятака» в колонию в Мордовии. Бирюков пользовался уважением среди других заключенных, ему писали письма люди со всего мира. Однажды его даже посетила Бетти Уильямс, антивоенная активистка из Северной Ирландии и лауреат Нобелевской премии мира.
Свобода
Александр Бирюков провел новый тюремный срок, неоднократно обращаясь с прошениями об условно-досрочном освобождении, которые были отклонены по различным причинам. Освободившись летом 2006 года, он вернулся к матери в Саратов, где пытался начать новую жизнь. Бирюков завел кота по имени Кузьма, нашел спутницу жизни, которая уже имела ребенка от предыдущего брака, и активно искал работу. Тем не менее его криминальное прошлое стало преградой в поиске достойной занятости.
В конце концов, Александр смог найти работу только на деревообрабатывающем предприятии в качестве грузчика с заработной платой в девять тысяч рублей. Судимость также помешала как ему, так и его брату Анатолию получить работу в полиции.
Адаптация к жизни на свободе далась Бирюкову с трудом. Он потерял работу, развелся с женой и начал злоупотреблять алкоголем, что привело к серьезным проблемам с сердцем. В 2014 году 43-летний Александр скончался от инфаркта. В одном из своих последних интервью он выразил поддержку возвращению в стране высшей меры наказания.
"Когда человек осознанно лишает жизни или мучает, когда он пристает к маленьким детям, когда он переходит моральные границы, я не думаю, что он должен жить. Таких, как мой сосед по «Бутырке» Головкин, который расправился с 11 детьми, надо приговаривать к исключительной мере — им нет прощения", — говорил Бирюков.
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