МЧС объявило угрозу атаки беспилотных воздушных судов в Тамбовской области

В Тамбовской области объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки беспилотных воздушных судов (БВС). По информации, размещенной в приложении МЧС России, местные жители должны быть внимательны и осторожны.
«Внимание! Воздушная тревога — опасность атаки беспилотных воздушных судов», — указано в сообщении МЧС, которое цитирует РИА Новости. Жителям рекомендуется сохранять спокойствие и при обнаружении БПЛА незамедлительно покинуть опасную зону, прячась в безопасных местах.
В сообщении МЧС подчеркивается важность информирования других граждан о возможной опасности. В случае обнаружения беспилотника следует немедленно сообщить о нем по телефонам экстренных служб 102 или 112, чтобы обеспечить своевременное реагирование и минимизацию потенциального ущерба.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.