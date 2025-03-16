16 марта 2025

МЧС объявило угрозу атаки беспилотных воздушных судов в Тамбовской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
МЧС объявило опасность воздушной атаки
МЧС объявило опасность воздушной атаки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Тамбовской области объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки беспилотных воздушных судов (БВС). По информации, размещенной в приложении МЧС России, местные жители должны быть внимательны и осторожны.

«Внимание! Воздушная тревога — опасность атаки беспилотных воздушных судов», — указано в сообщении МЧС, которое цитирует РИА Новости. Жителям рекомендуется сохранять спокойствие и при обнаружении БПЛА незамедлительно покинуть опасную зону, прячась в безопасных местах.

В сообщении МЧС подчеркивается важность информирования других граждан о возможной опасности. В случае обнаружения беспилотника следует немедленно сообщить о нем по телефонам экстренных служб 102 или 112, чтобы обеспечить своевременное реагирование и минимизацию потенциального ущерба.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тамбовской области объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки беспилотных воздушных судов (БВС). По информации, размещенной в приложении МЧС России, местные жители должны быть внимательны и осторожны. «Внимание! Воздушная тревога — опасность атаки беспилотных воздушных судов», — указано в сообщении МЧС, которое цитирует РИА Новости. Жителям рекомендуется сохранять спокойствие и при обнаружении БПЛА незамедлительно покинуть опасную зону, прячась в безопасных местах. В сообщении МЧС подчеркивается важность информирования других граждан о возможной опасности. В случае обнаружения беспилотника следует немедленно сообщить о нем по телефонам экстренных служб 102 или 112, чтобы обеспечить своевременное реагирование и минимизацию потенциального ущерба.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...