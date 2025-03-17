В России ускорят выплаты при ранениях или гибели военнослужащих на СВО

В России планируют ускорить выплату компенсаций в случае ранения или гибели бойца на СВО. Сенаторы внесут законопроект, устанавливающий срок выплат пособий — 15 дней после получения документов. Об этом рассказала вице-спикер Совфеда, один из авторов документа Инна Святенко.
«Страховые выплаты будут производиться не позднее, чем через 15 дней со дня получения комплекта документов», — передает слова Святенко пресс-служба Совфеда. Отмечается, что изменения касаются закона «О денежном довольствии военнослужащих». Святенко пояснила, что документ подготовлен для обеспечения своевременных выплат как раненым военнослужащим, так и членам семей погибших.
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