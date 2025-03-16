Замглавы МИД РФ допустил размещение невооруженных наблюдателей на Украине

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко скептически отнесся к предложению отправить миротворцев на Украину, но допустил размещение невооруженных наблюдателей на ее территории. По его мнению, такие решения должны приниматься только с согласия всех участвующих сторон конфликта. Об этом Грушко сообщил в интервью «Известиям».
«Если стороны придут к пониманию о том, что „мирный пакет“ нуждается в международном сопровождении, тогда появляется предмет обсуждения. Речь может идти и о невооруженных наблюдателях, гражданской миссии, которая бы следила за выполнением отдельных аспектов этого соглашения. А пока — сотрясание воздуха», — сказал Грушко «Известиям».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее высказалась против любого присутствия иностранных военных, включая миротворцев, на украинской территории. По ее словам, это бы стало угрозой для безопасности России и провокацией, способной привести к прямому вовлечению других стран в конфликт.
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