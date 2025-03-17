Politico: Венгрия поддалась уговорам США по продлению санкций против России

Венгрия согласилась на продление антироссийских санкций Евросоюза после давления со стороны США. Об этом сообщил Politico, уточнив, что Будапешт изначально выступал против продления санкций, однако после телефонного разговора министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто с госсекретарем США Марко Рубио, позиция страны изменилась.
По данным Politico Рубио позвонил Петеру Сийярто призвал Венгрию не подрывать санкционный режим ЕС. «Не пускать под откос санкционный режим», — заявил Рубио. Цитата по РБК.
Ранее Венгрия намеревалась не поддерживать продление санкций Европейского Союза, нацеленных против приблизительно 2000 российских граждан, если из списка не будет исключен бизнесмен Михаил Фридман. Изначально в списке тех, с кого нужно было убрать ограничения, было восемь российских бизнесменов, в том числе Алишер Усманов и Петр Авенов.
Евросоюз одобрил предложение Венгрии об исключении из списка санкций нескольких российских бизнесменов. Из них убрали министра спорта России Олега Дегтярева и нескольких известных бизнесменов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.