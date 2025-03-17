Саакашвили продлили срок до 2034 года из-за незаконного пересечения границы

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На момент освобождения Саакашвили исполнится 87 лет
На момент освобождения Саакашвили исполнится 87 лет Фото:

Суд в Грузии продлил срок наказания экс-президенту страны Михаилу Саакашвили до 2034 года. Он был приговорен к дополнительным 4,5 годам тюрьмы за незаконное пересечение границы в 2021 году. Об этом сообщает «ТВ Пирвели».

«Тбилисский городской суд приговорил Саакашвили еще к 4,5 годам лишения свободы», — говорится в материале. Бывший президент Грузии был задержан 1 октября 2021 года, когда вернулся с Украины, укрываясь в кузове грузовика.

Саакашвили проходит по пяти уголовным делам, и в настоящее время суд рассматривает два из них, касающиеся разгона протеста 7 ноября 2007 года. В 2034 году ему будет 67 лет.

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Суд в Грузии продлил срок наказания экс-президенту страны Михаилу Саакашвили до 2034 года. Он был приговорен к дополнительным 4,5 годам тюрьмы за незаконное пересечение границы в 2021 году. Об этом сообщает «ТВ Пирвели». «Тбилисский городской суд приговорил Саакашвили еще к 4,5 годам лишения свободы», — говорится в материале. Бывший президент Грузии был задержан 1 октября 2021 года, когда вернулся с Украины, укрываясь в кузове грузовика. Саакашвили проходит по пяти уголовным делам, и в настоящее время суд рассматривает два из них, касающиеся разгона протеста 7 ноября 2007 года. В 2034 году ему будет 67 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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