Саакашвили продлили срок до 2034 года из-за незаконного пересечения границы

Суд в Грузии продлил срок наказания экс-президенту страны Михаилу Саакашвили до 2034 года. Он был приговорен к дополнительным 4,5 годам тюрьмы за незаконное пересечение границы в 2021 году. Об этом сообщает «ТВ Пирвели».
«Тбилисский городской суд приговорил Саакашвили еще к 4,5 годам лишения свободы», — говорится в материале. Бывший президент Грузии был задержан 1 октября 2021 года, когда вернулся с Украины, укрываясь в кузове грузовика.
Саакашвили проходит по пяти уголовным делам, и в настоящее время суд рассматривает два из них, касающиеся разгона протеста 7 ноября 2007 года. В 2034 году ему будет 67 лет.
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