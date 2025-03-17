NASA раскрыла дату возвращения россиянина, застрявшего с американцами на МКС

NASA: Уилмор и Уильямс, застрявшие на МКС, вернутся на Землю 19 марта
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Астронавты полгода пребывали на МКС из-за технических проблем
Астронавты полгода пребывали на МКС из-за технических проблем Фото:

NASA объявила дату возвращения российского космонавта Александра Горбунова вместе с американским экипажем с МКС. Они вернутся 19 марта после более чем полугода пребывания на станции.

«Космический корабль с экипажем SpaceX Crew-9 отстыкуется с МКС в 8:05 мск 18 марта, а приводнение произойдет в 00:57 следующего дня», — говорится в сообщении на официальном сайте NASA. Там добавили. что возвращение затянулось из-за технических проблем с космическим кораблем.

Их первоначальный возврат был запланирован на июнь 2024 года. Астронавты США Ник Хейг, Суни Уильямс и Бутч Уилмор, а также Горбунов завершат длительную научную экспедицию и вернутся на Землю с важными данными исследований. Несмотря на некоторые опасения по поводу здоровья команды, NASA уверяет, что состояние астронавтов не вызывает серьезных опасений.

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NASA объявила дату возвращения российского космонавта Александра Горбунова вместе с американским экипажем с МКС. Они вернутся 19 марта после более чем полугода пребывания на станции. «Космический корабль с экипажем SpaceX Crew-9 отстыкуется с МКС в 8:05 мск 18 марта, а приводнение произойдет в 00:57 следующего дня», — говорится в сообщении на официальном сайте NASA. Там добавили. что возвращение затянулось из-за технических проблем с космическим кораблем. Их первоначальный возврат был запланирован на июнь 2024 года. Астронавты США Ник Хейг, Суни Уильямс и Бутч Уилмор, а также Горбунов завершат длительную научную экспедицию и вернутся на Землю с важными данными исследований. Несмотря на некоторые опасения по поводу здоровья команды, NASA уверяет, что состояние астронавтов не вызывает серьезных опасений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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