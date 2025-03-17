Совет ЕС утвердил выплату Украине размером в 3,5 миллиарда евро

Совет Европейского Союза утвердил выделение макрофинансовой помощи Украине в размере 3,5 миллиарда евро. Эта информация была озвучена в соответствующем официальном заявлении.
«Совет ЕС утвердил выплату Украине транша в 3,5 млрд евро», — говорится в заявлении в соцсети Х. Отмечается, что эта сумма будет перечислена в рамках ранее обещанного транша, о чем заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в феврале.
Евросоюз сталкивается с трудностями в утверждении плана помощи Украине на 40 миллиардов евро, сообщает глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас. Хотя решение поддерживается политически, остается множество деталей для согласования. Министры обороны должны еще высказаться по этому вопросу. Каллас напомнила о необходимости оперативного утверждения плана, принятого на саммите ЕС 6 марта, несмотря на внутренние разногласия, включая позицию Венгрии относительно поставок оружия.
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