Минобороны: ВС РФ освободили Степовое в Запорожской области

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Российские военные освободили от ВСУ населенный пункт в Запорожской области
Российские военные освободили от ВСУ населенный пункт в Запорожской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Степовое в Запорожской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«В результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Степовое Запорожской области», — сообщили представители оборонного ведомства в своем telegram-канале. Уточняется, что в операции по освобождению Степового принимали участие подразделения группировки войск «Днепр».

Ранее сообщалось, что российские войска прорвали оборону ВСУ в регионе. По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, ВС РФ прорвали оборону ВСУ в Запорожской области, заняв восточную часть села Степовое. 

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Российские военные взяли под контроль населенный пункт Степовое в Запорожской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. «В результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Степовое Запорожской области», — сообщили представители оборонного ведомства в своем telegram-канале. Уточняется, что в операции по освобождению Степового принимали участие подразделения группировки войск «Днепр». Ранее сообщалось, что российские войска прорвали оборону ВСУ в регионе. По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, ВС РФ прорвали оборону ВСУ в Запорожской области, заняв восточную часть села Степовое. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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