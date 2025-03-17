Минобороны: ВС РФ освободили Степовое в Запорожской области

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Степовое в Запорожской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
«В результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Степовое Запорожской области», — сообщили представители оборонного ведомства в своем telegram-канале. Уточняется, что в операции по освобождению Степового принимали участие подразделения группировки войск «Днепр».
Ранее сообщалось, что российские войска прорвали оборону ВСУ в регионе. По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, ВС РФ прорвали оборону ВСУ в Запорожской области, заняв восточную часть села Степовое.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.