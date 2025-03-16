16 марта 2025

«Водоканал» экстренно взялся за проблемы с водой в Петербурге

© Служба новостей «URA.RU»
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До того, как закончится строительство нового водопровода, в обезвоженный район проведут временные линии
До того, как закончится строительство нового водопровода, в обезвоженный район проведут временные линии Фото:

Две линии временного водопровода проведет «Водоканал» в Санкт-Петербурге в Невский район и ЖХ «Новый Оккервиль». Такое решение было принято предприятием после крупной аварии на водоводе диаметром 1200 мм на улице Подвойского 13 марта. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Мера позволит обеспечить жителей района водой по временной схеме. Ситуация потребовала установки цистерн с питьевой водой, а также перекрытия движения на пр. Строителей», — указано в сообщении предприятия.

Аварийный водопровод был построен в 1978 году. Строить новый в Невском районе начали в прошлом году. Завершится строительство в конце 2025 года.

Авария на водоводе в Санкт-Петербурге произошла из-за технологического нарушения на железобетонной трубе. Аварийные бригады занимались откачкой воды и локализацией вытекания с привлечением дополнительных сил.

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Две линии временного водопровода проведет «Водоканал» в Санкт-Петербурге в Невский район и ЖХ «Новый Оккервиль». Такое решение было принято предприятием после крупной аварии на водоводе диаметром 1200 мм на улице Подвойского 13 марта. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. «Мера позволит обеспечить жителей района водой по временной схеме. Ситуация потребовала установки цистерн с питьевой водой, а также перекрытия движения на пр. Строителей», — указано в сообщении предприятия. Аварийный водопровод был построен в 1978 году. Строить новый в Невском районе начали в прошлом году. Завершится строительство в конце 2025 года. Авария на водоводе в Санкт-Петербурге произошла из-за технологического нарушения на железобетонной трубе. Аварийные бригады занимались откачкой воды и локализацией вытекания с привлечением дополнительных сил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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