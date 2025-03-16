«Водоканал» экстренно взялся за проблемы с водой в Петербурге

Две линии временного водопровода проведет «Водоканал» в Санкт-Петербурге в Невский район и ЖХ «Новый Оккервиль». Такое решение было принято предприятием после крупной аварии на водоводе диаметром 1200 мм на улице Подвойского 13 марта. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
«Мера позволит обеспечить жителей района водой по временной схеме. Ситуация потребовала установки цистерн с питьевой водой, а также перекрытия движения на пр. Строителей», — указано в сообщении предприятия.
Аварийный водопровод был построен в 1978 году. Строить новый в Невском районе начали в прошлом году. Завершится строительство в конце 2025 года.
Авария на водоводе в Санкт-Петербурге произошла из-за технологического нарушения на железобетонной трубе. Аварийные бригады занимались откачкой воды и локализацией вытекания с привлечением дополнительных сил.
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