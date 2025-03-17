Экс-постпред Франции при ООН может стать новым послом в России

Россия утвердила кандидатуру де Ривьера на должность посла Франции
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Николя де Ривьеру выдана въездная виза, заявили в МИД РФ
Николя де Ривьеру выдана въездная виза, заявили в МИД РФ Фото:

Москва одобрила кандидатуру экс-постпреда Франции при ООН Николя де Ривьера на должность нового посла Франции в России. Об этом рассказали в МИД РФ.

«После внимательного рассмотрения данного обращения Парижа было принято решение об одобрении представленной кандидатуры», — передает сообщение ведомства РИА Новости. Там добавили, что кандидату выдана въездная виза.

Де Ривьер завершил свою работу в Нью-Йорке и теперь готов отправиться в Москву, где временно исполняет обязанности посла Захари Гросс с августа 2024 года. В феврале он предложил перенести голосование по проекту резолюции по Украине.

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Москва одобрила кандидатуру экс-постпреда Франции при ООН Николя де Ривьера на должность нового посла Франции в России. Об этом рассказали в МИД РФ. «После внимательного рассмотрения данного обращения Парижа было принято решение об одобрении представленной кандидатуры», — передает сообщение ведомства РИА Новости. Там добавили, что кандидату выдана въездная виза. Де Ривьер завершил свою работу в Нью-Йорке и теперь готов отправиться в Москву, где временно исполняет обязанности посла Захари Гросс с августа 2024 года. В феврале он предложил перенести голосование по проекту резолюции по Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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