Экс-постпред Франции при ООН может стать новым послом в России

Москва одобрила кандидатуру экс-постпреда Франции при ООН Николя де Ривьера на должность нового посла Франции в России. Об этом рассказали в МИД РФ.
«После внимательного рассмотрения данного обращения Парижа было принято решение об одобрении представленной кандидатуры», — передает сообщение ведомства РИА Новости. Там добавили, что кандидату выдана въездная виза.
Де Ривьер завершил свою работу в Нью-Йорке и теперь готов отправиться в Москву, где временно исполняет обязанности посла Захари Гросс с августа 2024 года. В феврале он предложил перенести голосование по проекту резолюции по Украине.
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