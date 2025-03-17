«Это возмутительно»: Хинштейн раскритиковал главу Суджанского района за пассивность

Исполняющий обязанности главы Суджанского района Юрий Дмитрюков слишком пассивно относится к выдаче жилищных сертификатов. Об этом заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«Это возмутительно, когда Правительство страны и региона делает все, чтобы помочь людям, а местные власти эту работу проваливают. Если подобная пассивность продолжится, за это придется отвечать», — написал Александр Хинштейн в своем telegram-канале.
По его словам, за прошлую неделю было сформировано всего 22 дела по предоставлению жилищных сертификатов жителям Суджанского района. Это вызвало вопросы у врио главы региона, поскольку всего за неделю в Курской области было выдано 116 сертификатов.
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