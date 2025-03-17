Трамп поиздевался над Байденом, выложив мем с тремя картинами

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Трамп сравнил Байдена с машинкой для проставления автографов
Трамп сравнил Байдена с машинкой для проставления автографов Фото:

Президент США Дональд Трамп высмеял своего предшественника Джо Байдена, опубликовав мем, на котором изображены три картины: его официальный портрет, портрет нынешнего срока и фотография машинки для автографов.

Мем намекает на слухи о том, что многие подписи Байдена были выполнены с помощью этой машины, что, по мнению Трампа, указывает на то, что страной на самом деле управлял не Байден, а тот, кто использовал машинку. Изображение опубликовано на странице президента США в соцсети Truth Social.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс ранее также отметил, что Байден «проспал» свой срок. Он добавил, что на самом деле страной фактически руководила его жена.

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Президент США Дональд Трамп высмеял своего предшественника Джо Байдена, опубликовав мем, на котором изображены три картины: его официальный портрет, портрет нынешнего срока и фотография машинки для автографов. Мем намекает на слухи о том, что многие подписи Байдена были выполнены с помощью этой машины, что, по мнению Трампа, указывает на то, что страной на самом деле управлял не Байден, а тот, кто использовал машинку. Изображение опубликовано на странице президента США в соцсети Truth Social. Вице-президент США Джей Ди Вэнс ранее также отметил, что Байден «проспал» свой срок. Он добавил, что на самом деле страной фактически руководила его жена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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