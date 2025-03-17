Трамп поиздевался над Байденом, выложив мем с тремя картинами

Президент США Дональд Трамп высмеял своего предшественника Джо Байдена, опубликовав мем, на котором изображены три картины: его официальный портрет, портрет нынешнего срока и фотография машинки для автографов.
Мем намекает на слухи о том, что многие подписи Байдена были выполнены с помощью этой машины, что, по мнению Трампа, указывает на то, что страной на самом деле управлял не Байден, а тот, кто использовал машинку. Изображение опубликовано на странице президента США в соцсети Truth Social.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс ранее также отметил, что Байден «проспал» свой срок. Он добавил, что на самом деле страной фактически руководила его жена.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.