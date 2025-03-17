В «Яндекс Такси» произошел масштабный сбой. Скрин

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Сервисы от «Яндекса», включая такси, работают нестабильно в последние несколько часов
Сервисы от «Яндекса», включая такси, работают нестабильно в последние несколько часов Фото:

В России зафиксированы массовые сбои в работе сервисов от «Яндекса». Они затронули такси, доставку еды и другие функции. Соответствующие неполадки регистрирует мониторинговый сайт Downdetector.

Согласно данным от Downdetector, о сбоях Яндекс Go за последние несколько часов сообщили как минимум 2000 пользователей. Представители «Яндекса» также подтвердили наличие проблем у части пользователей. Специалисты в беседе с РБК пообещали исправить ситуацию в ближайшее время. При этом не отмечается, что послужило причиной сбоев. 

В последнее время в России участились случаи массовых сбоев в работе крупных онлайн-сервисов. Подобные инциденты уже затрагивали такие ресурсы, как сайты МВД и социальная сеть «ВКонтакте», а также услуги мобильного оператора «Билайн».

Данные о неполадках в работе «Яндекса»
Данные о неполадках в работе «Яндекса»
Фото:

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В России зафиксированы массовые сбои в работе сервисов от «Яндекса». Они затронули такси, доставку еды и другие функции. Соответствующие неполадки регистрирует мониторинговый сайт Downdetector. Согласно данным от Downdetector, о сбоях Яндекс Go за последние несколько часов сообщили как минимум 2000 пользователей. Представители «Яндекса» также подтвердили наличие проблем у части пользователей. Специалисты в беседе с РБК пообещали исправить ситуацию в ближайшее время. При этом не отмечается, что послужило причиной сбоев.  В последнее время в России участились случаи массовых сбоев в работе крупных онлайн-сервисов. Подобные инциденты уже затрагивали такие ресурсы, как сайты МВД и социальная сеть «ВКонтакте», а также услуги мобильного оператора «Билайн».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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