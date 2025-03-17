В России зафиксированы массовые сбои в работе сервисов от «Яндекса». Они затронули такси, доставку еды и другие функции. Соответствующие неполадки регистрирует мониторинговый сайт Downdetector.
Согласно данным от Downdetector, о сбоях Яндекс Go за последние несколько часов сообщили как минимум 2000 пользователей. Представители «Яндекса» также подтвердили наличие проблем у части пользователей. Специалисты в беседе с РБК пообещали исправить ситуацию в ближайшее время. При этом не отмечается, что послужило причиной сбоев.
В последнее время в России участились случаи массовых сбоев в работе крупных онлайн-сервисов. Подобные инциденты уже затрагивали такие ресурсы, как сайты МВД и социальная сеть «ВКонтакте», а также услуги мобильного оператора «Билайн».
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