В Германии заявили, что Европе не хватает «большого взрыва»

Для экономики Европы необходим «большой взрыв» в виде долгосрочных инвестиций. Такое заявление сделал глава немецкой фондовой биржи Deutsche Borse Стефан Лейтнер.
«Сейчас настал момент для большого взрыва», — передает слова Лейтнера газета Financial Times. Он добавил, что Брюсселю следует ускорить реформы для повышения конкурентоспособности ЕС и стимулирования внутренних инвестиций, особенно в контексте угрозы американских пошлин.
Лейтнер отметил, что настал подходящий момент для активизации конкурентоспособности в условиях растущей тревоги по поводу новых тарифов со стороны США. Кроме того, сообщается о том, что будущий канцлер Германии Фридрих Мерц рассматривает выделение до 800 млрд евро на финансирование обороны, передает «Ридус». Также возможны потенциальные ответные меры со стороны Европейской комиссии на введение тарифов США, что может негативно сказаться на трансатлантической торговле.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.