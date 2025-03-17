В зоне боевых действий на Харьковском направлении батальон «Ваха» спецназа «Ахмат» Министерства обороны РФ действует совместно с другими российскими подразделениями. Согласно сообщению главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, бойцы этого подразделения активно занимаются мониторингом местности, проведением аэроразведки и выявлением целей противника.
«Врагу нанесен непоправимый урон. Ребята постарались на славу!» — написал Кадыров в своем telegram-канале. По его словам, в ходе совместных операций с подразделением СКАД 607 «Горец», дроноводы обнаружили укрепление, где находились украинские бойцы, а также наружную видеокамеру и транспортное средство ВСУ. После обнаружения цели, использование FPV-дронов позволило атаковать и уничтожить обнаруженные объекты.
Батальон «Ваха» спецназа «Ахмат», активно участвующий в боевых действиях на Харьковском направлении, ранее демонстрировал свою эффективность и в других регионах. Например, в Курской области бойцы этого подразделения смогли захватить в плен украинских военнослужащих.
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