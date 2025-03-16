16 марта 2025

Le Monde: армии Европы хотят срочно положить конец зависимости от США

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Армии Европы хотят стать независимыми от США
Армии Европы хотят стать независимыми от США Фото:

Европейские страны стремятся срочно уменьшить свою военную зависимость от Соединенных Штатов. Конфликт на Украине значительно усилил зависимость Европы от американской военной системы, включая истребители, спутники, артиллерию, боеприпасы и телекоммуникации, пишет французская газета Le Monde.

» Поскольку конфликт на Украине значительно усилил их зависимость от всей американской военной системы — от истребителей и спутников до артиллерии, боеприпасов и телекоммуникаций... Именно растущее соответствие Вашингтона интересам Москвы вызывает глубокую обеспокоенность и побуждает многие столицы к беспрецедентному пересмотру того, как уменьшить зависимость», — сообщает Le Monde.

Отмечается, что потенциальный вывод 20 тысяч американских солдат с европейского континента мог бы вернуть численность войск к уровню времен до начала боевых действий на Украине. Это связано с растущим соответствием Вашингтона интересам Москвы, что вызывает обеспокоенность в Европе и побуждает к действиям по снижению зависимости от США.

Ранее сообщалось, что недавние переговоры между Украиной и США могли стать ловушкой для Европы, а все ключевые аспекты встречи были предварительно согласованы между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. По словам американского разведчика Скотта Риттера, после встречи США и Украины началась смена риторики среди европейских лидеров, которые перешли к поддержке идеи прекращения огня.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Европейские страны стремятся срочно уменьшить свою военную зависимость от Соединенных Штатов. Конфликт на Украине значительно усилил зависимость Европы от американской военной системы, включая истребители, спутники, артиллерию, боеприпасы и телекоммуникации, пишет французская газета Le Monde. » Поскольку конфликт на Украине значительно усилил их зависимость от всей американской военной системы — от истребителей и спутников до артиллерии, боеприпасов и телекоммуникаций... Именно растущее соответствие Вашингтона интересам Москвы вызывает глубокую обеспокоенность и побуждает многие столицы к беспрецедентному пересмотру того, как уменьшить зависимость», — сообщает Le Monde. Отмечается, что потенциальный вывод 20 тысяч американских солдат с европейского континента мог бы вернуть численность войск к уровню времен до начала боевых действий на Украине. Это связано с растущим соответствием Вашингтона интересам Москвы, что вызывает обеспокоенность в Европе и побуждает к действиям по снижению зависимости от США. Ранее сообщалось, что недавние переговоры между Украиной и США могли стать ловушкой для Европы, а все ключевые аспекты встречи были предварительно согласованы между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. По словам американского разведчика Скотта Риттера, после встречи США и Украины началась смена риторики среди европейских лидеров, которые перешли к поддержке идеи прекращения огня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...