Европейские страны стремятся срочно уменьшить свою военную зависимость от Соединенных Штатов. Конфликт на Украине значительно усилил зависимость Европы от американской военной системы, включая истребители, спутники, артиллерию, боеприпасы и телекоммуникации, пишет французская газета Le Monde.
» Поскольку конфликт на Украине значительно усилил их зависимость от всей американской военной системы — от истребителей и спутников до артиллерии, боеприпасов и телекоммуникаций... Именно растущее соответствие Вашингтона интересам Москвы вызывает глубокую обеспокоенность и побуждает многие столицы к беспрецедентному пересмотру того, как уменьшить зависимость», — сообщает Le Monde.
Отмечается, что потенциальный вывод 20 тысяч американских солдат с европейского континента мог бы вернуть численность войск к уровню времен до начала боевых действий на Украине. Это связано с растущим соответствием Вашингтона интересам Москвы, что вызывает обеспокоенность в Европе и побуждает к действиям по снижению зависимости от США.
Ранее сообщалось, что недавние переговоры между Украиной и США могли стать ловушкой для Европы, а все ключевые аспекты встречи были предварительно согласованы между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. По словам американского разведчика Скотта Риттера, после встречи США и Украины началась смена риторики среди европейских лидеров, которые перешли к поддержке идеи прекращения огня.
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