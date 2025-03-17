Пилотов хотят удержать в России с помощью льготной ипотеки

В России предложили использовать льготную ипотеку как один из способов удержания российских пилотов и авиационных инженеров на отечественном рынке труда. По мнению главы авиакомпании «Победа» Дмитрия Тыщука, такие меры помогут противостоять растущей конкуренции за квалифицированные кадры со стороны зарубежных авиакомпаний.
«Для персонала такие предложения могут быть привлекательными, риск оттока кадров существует. Чтобы это нивелировать, нужны какие-то инструменты, например ввести льготную ипотеку для высококвалифицированных кадров, как делали для IT-специалистов», — считает Тыщук. Его слова передает РБК.
По словам главы «Победы», в текущих условиях стремительного роста мирового рынка авиаперевозок, подобные меры становятся особенно актуальными. Он также выразил мнение, что включение в трудовой договор условия о необходимости отработки в российской компании на протяжении нескольких лет после прохождения обучения могло бы способствовать удержанию персонала.
На данный момент авиакомпания не представляла никаких инициатив перед государственными органами. Обсуждение происходит внутри группы «Аэрофлот», к которой относится авиакомпания «Победа».
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