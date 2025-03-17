На Украине перечислили возможных кандидатов на пост президента

Экс-депутат Рады Царев: главой Украины станет один из пророссийских кандидатов
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Украинцам нужно донести плюсы от дружбы с Россией, заявил Царев
Украинцам нужно донести плюсы от дружбы с Россией, заявил Царев Фото:

Среди кандидатов на пост президента Украины выделяются пророссийские политики, такие как предприниматель Вадим Новинский и бывший премьер-министр Николай Азаров. Такое заявление сделал бывший депутат Верховной Рады Олег Царев.

«Главой государства может стать один из пророссийских кандидатов, например, Новинский или Азаров», — передает слова Царева издание «Главный региональный». Он добавил, что выборы могут кардинально изменить политическую ситуацию в стране.

Царев акцентирует внимание на важности обращения к украинскому народу, подчеркивая при этом преимущества, которые может дать дружба с Россией, а также выгоды участия в Таможенном союзе. Он также упомянул, что нужно рассматривать вопросы налогообложения и стоимости энергоресурсов. Царев отверг кандидатуры экс-главкома ВСУ Валерия Залужного и бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), считая их ставленниками западных интересов.

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости проведения выборов на Украине, назвав Владимира Зеленского нелегитимным лидером. Зеленский, в свою очередь, не согласен с проведением выборов во время спецоперации.

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Среди кандидатов на пост президента Украины выделяются пророссийские политики, такие как предприниматель Вадим Новинский и бывший премьер-министр Николай Азаров. Такое заявление сделал бывший депутат Верховной Рады Олег Царев. «Главой государства может стать один из пророссийских кандидатов, например, Новинский или Азаров», — передает слова Царева издание «Главный региональный». Он добавил, что выборы могут кардинально изменить политическую ситуацию в стране. Царев акцентирует внимание на важности обращения к украинскому народу, подчеркивая при этом преимущества, которые может дать дружба с Россией, а также выгоды участия в Таможенном союзе. Он также упомянул, что нужно рассматривать вопросы налогообложения и стоимости энергоресурсов. Царев отверг кандидатуры экс-главкома ВСУ Валерия Залужного и бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), считая их ставленниками западных интересов. Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости проведения выборов на Украине, назвав Владимира Зеленского нелегитимным лидером. Зеленский, в свою очередь, не согласен с проведением выборов во время спецоперации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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