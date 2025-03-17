Среди кандидатов на пост президента Украины выделяются пророссийские политики, такие как предприниматель Вадим Новинский и бывший премьер-министр Николай Азаров. Такое заявление сделал бывший депутат Верховной Рады Олег Царев.
«Главой государства может стать один из пророссийских кандидатов, например, Новинский или Азаров», — передает слова Царева издание «Главный региональный». Он добавил, что выборы могут кардинально изменить политическую ситуацию в стране.
Царев акцентирует внимание на важности обращения к украинскому народу, подчеркивая при этом преимущества, которые может дать дружба с Россией, а также выгоды участия в Таможенном союзе. Он также упомянул, что нужно рассматривать вопросы налогообложения и стоимости энергоресурсов. Царев отверг кандидатуры экс-главкома ВСУ Валерия Залужного и бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), считая их ставленниками западных интересов.
Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости проведения выборов на Украине, назвав Владимира Зеленского нелегитимным лидером. Зеленский, в свою очередь, не согласен с проведением выборов во время спецоперации.
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