Подписание реального соглашения о прекращении огня может стать ключевым шагом на пути к началу переговоров о мирном соглашении между Россией и Украиной. Это создает ощущение приближения мира. Такое заявление сделал турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети «Анкара-Москва» Энгин Озер.
«С подписанием реального соглашения о прекращении огня могут начаться переговоры уже и о мирном соглашении. Есть ощущение того, что мир становится ближе», — передает слова Озера РИА Новости. При этом он добавил, что все-таки решить этот вопрос сразу не удастся, и процесс может занять много лет.
Озер выразил уверенность в том, что вероятность нарушения режима прекращения огня будет крайне малой, так как обе стороны стремятся избежать дальнейшей эскалации конфликта. Он также подчеркнул важность статуса Запорожской АЭС и поставок электроэнергии на Украину, предложив, что станция может работать под защитой российских сил и с участием экспертов ООН, установив при этом долгосрочные условия по цене электроэнергии для Украины.
Россия выдвинула требования по прекращению огня на Украине, которые будут неприемлемы для Киева и европейских стран, считают авторы агентства Bloomberg. По информации западных служб безопасности, это стремление направлено на укрепление позиций Москвы перед возможным временным мирным соглашением.
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