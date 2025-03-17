Политолог рассказал о близости мирного соглашения между Россией и Украиной

Политолог Озер: ощущение, что мир между Россией и Украиной становится ближе
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Процесс урегулирования может занять продолжительное время, считает Озер
Процесс урегулирования может занять продолжительное время, считает Озер Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Подписание реального соглашения о прекращении огня может стать ключевым шагом на пути к началу переговоров о мирном соглашении между Россией и Украиной. Это создает ощущение приближения мира. Такое заявление сделал турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети «Анкара-Москва» Энгин Озер.

«С подписанием реального соглашения о прекращении огня могут начаться переговоры уже и о мирном соглашении. Есть ощущение того, что мир становится ближе», — передает слова Озера РИА Новости. При этом он добавил, что все-таки решить этот вопрос сразу не удастся, и процесс может занять много лет.

Озер выразил уверенность в том, что вероятность нарушения режима прекращения огня будет крайне малой, так как обе стороны стремятся избежать дальнейшей эскалации конфликта. Он также подчеркнул важность статуса Запорожской АЭС и поставок электроэнергии на Украину, предложив, что станция может работать под защитой российских сил и с участием экспертов ООН, установив при этом долгосрочные условия по цене электроэнергии для Украины.

Россия выдвинула требования по прекращению огня на Украине, которые будут неприемлемы для Киева и европейских стран, считают авторы агентства Bloomberg. По информации западных служб безопасности, это стремление направлено на укрепление позиций Москвы перед возможным временным мирным соглашением.

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Подписание реального соглашения о прекращении огня может стать ключевым шагом на пути к началу переговоров о мирном соглашении между Россией и Украиной. Это создает ощущение приближения мира. Такое заявление сделал турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети «Анкара-Москва» Энгин Озер. «С подписанием реального соглашения о прекращении огня могут начаться переговоры уже и о мирном соглашении. Есть ощущение того, что мир становится ближе», — передает слова Озера РИА Новости. При этом он добавил, что все-таки решить этот вопрос сразу не удастся, и процесс может занять много лет. Озер выразил уверенность в том, что вероятность нарушения режима прекращения огня будет крайне малой, так как обе стороны стремятся избежать дальнейшей эскалации конфликта. Он также подчеркнул важность статуса Запорожской АЭС и поставок электроэнергии на Украину, предложив, что станция может работать под защитой российских сил и с участием экспертов ООН, установив при этом долгосрочные условия по цене электроэнергии для Украины. Россия выдвинула требования по прекращению огня на Украине, которые будут неприемлемы для Киева и европейских стран, считают авторы агентства Bloomberg. По информации западных служб безопасности, это стремление направлено на укрепление позиций Москвы перед возможным временным мирным соглашением.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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