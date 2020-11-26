В публикации в Challenges, говорится о том, что российский лидер якобы попросил у Макрона помощи в производстве противокоронавирусной вакцины Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

Власти РФ крайне недовольны утечкой деталей телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона. Такой случай происходит уже второй раз.

Речь идет о публикации во французском издании Challenges. Автор материала написал, что российский лидер якобы попросил у Макрона помощи в производстве вакцины от COVID и намекнул, что неплохо было бы подключить Институт Пастера. Руководство России потребовало у Елисейского дворца пояснений, так как журналисты исказили суть разговора. «Мы с большим недоумением узнали о втором случае публикации в прессе якобы подлинного фрагмента еще одного разговора. Особую озабоченность вызывает утверждение автора об аутентичности материала», — рассказал «Коммерсанту» дипломатический источник.

Переговоры Макрона и Путина состоялись еще 7 ноября. На сайте Кремля появилась заметка о том, что в их ходе обсуждалась ситуация в НКР, тема борьбы с коронавирусом, а также убийство французского учителя.

Ранее издание Le Monde опубликовало свою версию разговора Макрона с Путиным. По информации газеты, в ходе беседы российский лидер якобы предположил, что блогер Алексей Навальный мог сам принять нервно-паралитический яд из группы «Новичок». Также президент РФ якобы назвал блогера «интернет-смутьяном», который раньше симулировал болезнь. Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал, что французская газета использовала много неточностей в формулировках, а также что Le Monde не могла и не может обладать достоверной информацией.