В Кремле оценили содержание «слитого» разговора Путина и Макрона

По словам Дмитрия Пескова, в информации газеты были неточности Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Французская газета Le Monde, раскрывшая содержание разговора президента РФ Владимира Путина и лидера Франции Эммануэля Макрона, использовала много неточностей в формулировках. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Тема (возможное отравление блогера Алексея Навального — прим. ред.) действительно обсуждалась, мы об этом сообщали. Вместе с тем газета не совсем точна в формулировках», — отметил представитель Кремля. При этом Песков подчеркнул, что газета не могла и не может обладать достоверной информацией. «Это бы означало, что Елисейский дворец сознательно слил в прессу запись беседы двух президентов. Мы в это не можем поверить», — заявил Песков.

Ранее издание Le Monde опубликовало свою версию разговора Макрона с Путиным. По данным газеты, в ходе разговора российский лидер якобы предположил, что блогер Алексей Навальный мог сам принять нервно-паралитический яд из группы «Новичок». Также президент РФ назвал блогера «интернет-смутьяном», который раньше симулировал болезнь. В разговоре с URA.RU доктор политических наук Илдус Ярулин заявил, что Макрону была выгодна публикация его разговора с российским лидером.