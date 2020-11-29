Мясников предсказал новую смертоносную эпидемию

Александр Мясников уверен, что необходимо создать универсальную вакцину от гриппа Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В любой момент человечество может столкнуться со смертоносной эпидемией гриппа, которая унесет десятки миллионов жизней. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

«Серьезная эпидемия в паре мутаций от нас! (Первая — переход от животных к человеку, вторая — от человека к человеку)», — написал Мясников в своем telegram-канале. Он считает, что вирус гриппа может мутировать в любой момент. В случае новой эпидемии могут погибнуть десятки миллионов человек, добавил он.

«Нам грозит именно он (вирус гриппа — прим. ред.), „птичий“ или „свиной“ рано или поздно гром грянет!», — уверен Мясников. По его словам, необходимо создать универсальную вакцину от гриппа, которая бы защитила человека от всех его разновидностей. Однако человечество может не успеть ее разработать, подчеркнул Мясников.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, что эпидемия коронавируса может закончиться в 2021 году, передает RNS . Он уверен, что Россия делает все необходимое для борьбы с COVID-19. Ученые Медицинской школы Джонса Хопкинса считают, что распространение коронавируса вызвало эпидемию психических расстройств.