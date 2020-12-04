В Кремле высказались о плохих чиновниках

Дмитрия Пескова обидели результаты соцопроса Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Соцопрос показал, что большая часть россиян считает, что чиновники не справляются со своей работой. Это говорит о необходимости большей открытости в работе чиновничьего аппарата. Таким мнением поделился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Интересный соцопрос, он подчеркивает необходимость большей открытости и разъяснений того, чем занимаются чиновники», — заявил Песков. По его словам, ему, как чиновнику, обидно за результаты опроса, так как большинство чиновничьего аппарата очень много работает на благо страны.

Представитель Кремля добавил, что тем не менее есть и плохие чиновники. Они, по словам Пескова, наплевательски относятся к своей работе и тем самым создают неверное мнение о работе всех госслужащих.

Ранее Фонд общественного мнения представил результаты соцопроса россиян по поводу работы чиновников. Согласно представленной информации 61% жителей страны считают, что чиновничий аппарат России не справляется со своими обязанностями.