Отчуждение территорий России приравняли к экстремизму

Новый закон, одобренный Госдумой, приведен в соответствие поправкам в Конституцию РФ Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому отчуждение территорий России является экстремизмом. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Экстремистской деятельностью будет считаться нарушение территориальной целостности Российской Федерации, в том числе отчуждение части ее территории», — говорится на сайте Госдумы. За призывы против территориальной целостности предполагается ввести штрафы от 30 до 300 тысяч рублей, передает радио Sputnik.

Отмечается, что это первый закон, подготовленный после вступления в силу поправок к Конституции РФ. «Поправки приводят законодательство о противодействии экстремизму в соответствие с новыми нормами Конституции», — цитирует «Интерфакс» председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Ранее японский журналист и политолог Юкио Касияма призвал власти Японии настаивать на возврате всех четырех островов Южных Курил, а не двух, как планируется. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила, что такие заявления не поспособствуют диалогу между двумя странами.

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