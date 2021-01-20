В РФ ожидают всплеск преступности из-за антиворовской статьи

Из-за введения в России антиворовской статьи могут появиться новые преступные группировки. Об этом URA.RU рассказал специалист по уголовно-арестантской культуре, журналист Александр Сидоров (Фима Жиганец). Он считает, что преступность в РФ может резко вырасти.
«Антиворовская статья провоцирует разборки, борьбу, появление новых группировок. Из-за этого в России может ухудшиться криминогенная ситуация», — рассказал Сидоров.
Кроме этого, Сидоров подчеркнул, что российские воры в законе могут оказаться под угрозой после того, как эмигрируют из-за введения антиворовской статьи. «Более молодые пытаются занять место тех воров в законе, кто уехал за границу», — рассказал Сидоров.
Адвокат, писатель, автор книги «Замурованные» Иван Миронов в беседе с URA.RU высказал мнение, что антивороовская статья не повлияет на количество преступлений в РФ. «Ожидать всплеска разборок, борьбы в криминальных структурах не стоит», — уверен он. Миронов связал это с жестким уголовным преследованием. Поэтому количество людей, претендующих на лидерство в криминальных кругах, уменьшится, подчеркнул адвокат.
Ранее появилась информация, что бывшего вора в законе Александра Кушнерова по кличке Саша-Кушнер избили в Белоруссии. По информации источников, нападение совершили конкуренты авторитета.
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