В РФ ожидают всплеск преступности из-за антиворовской статьи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут , нож, убийство, разбой, нападение, преступник, рука с ножом
Александр Сидоров рассказал, что на эмигрировавших воров в законе могут готовиться покушения со стороны конкурентов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета
Противостояние воров в законе

Из-за введения в России антиворовской статьи могут появиться новые преступные группировки. Об этом URA.RU рассказал специалист по уголовно-арестантской культуре, журналист Александр Сидоров (Фима Жиганец). Он считает, что преступность в РФ может резко вырасти.

«Антиворовская статья провоцирует разборки, борьбу, появление новых группировок. Из-за этого в России может ухудшиться криминогенная ситуация», — рассказал Сидоров.

Кроме этого, Сидоров подчеркнул, что российские воры в законе могут оказаться под угрозой после того, как эмигрируют из-за введения антиворовской статьи. «Более молодые пытаются занять место тех воров в законе, кто уехал за границу», — рассказал Сидоров.

Адвокат, писатель, автор книги «Замурованные» Иван Миронов в беседе с URA.RU высказал мнение, что антивороовская статья не повлияет на количество преступлений в РФ. «Ожидать всплеска разборок, борьбы в криминальных структурах не стоит», — уверен он. Миронов связал это с жестким уголовным преследованием. Поэтому количество людей, претендующих на лидерство в криминальных кругах, уменьшится, подчеркнул адвокат.

Ранее появилась информация, что бывшего вора в законе Александра Кушнерова по кличке Саша-Кушнер избили в Белоруссии. По информации источников, нападение совершили конкуренты авторитета.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...