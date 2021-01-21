Соответствующие изменения планируется внести в Трудовой кодекс РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Госдуму РФ внесли законопроект, согласно которому многодетных сотрудников с детьми до 14 лет можно будет привлекать к сверхурочной или ночной работе, а также направлять в командировку только с их согласия. Соответствующие изменения планируется внести в Трудовой кодекс РФ. Документ опубликован в базе Госдумы.

«Перечень работников, которые могут быть привлечены к работе в ночное время только с их письменного согласия, предлагается дополнить работниками, которые являются родителем, имеющим ребенка в возрасте до четырнадцати лет в случае, если другой родитель работает вахтовым методом», — сообщается в пояснительной записке. Изменения также будут распространяться на сотрудников с тремя и более детьми, на одиноких матерей и отцов с ребенком до 14 лет.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что россиянам, получающим компенсационные выплаты, нужно повысить зарплату. Депутат уточнил, что на сегодняшний день в составе заработной платы учитывается не только «чистый» оклад, но и различные надбавки компенсационного характера. По мнению политика, это нельзя назвать справедливым.