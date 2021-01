Умер основатель группы The Animals

Скончался британский гитарист Хилтон Валентайн Фото: страница Хилтона Валентайна в Facebook

Из жизни ушел один из основателей и бывший гитарист группы The Animals Хилтон Валентайн. Об этом сообщили в звукозаписывающей компании ABKSO Records.

«Мы, как и весь музыкальный мир, оплакиваем сегодня потерю Хилтона Валентайна», — цитирует RT ABKSO Records. Компания является распорядителем каталога песен The Animals. Причина его смерти пока неизвестна. В ABKSO Records подчеркнули, что Валентайн стал новатором в своей сфере: на десятилетия повлиял на звучание рок-н-ролла.

Британскому гитаристу было 77 лет. Валентайн начал играть на гитаре с 13 лет. В 20 лет (в 1963 году) молодой человек попал в блюзовую группу The Animals, которая на тот момент только cформировалась. Всемирную известность группа приобрела уде в 1964 после выхода сингла «The House of the Rising Sun». В последний раз группа собиралась в 2003 году, но уже не оригинальным составом из-за гибели и ухода некоторых артистов.