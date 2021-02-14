14 февраля 2021

В Москве в горящем хостеле обрушилась кровля. Видео

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Пожар на улице Гоголя. Курган, мчс, деревянный дом, заброшенный дом, мчс россии, пожар, пожарный шланг, ночь, пожарные
В Москве произошел пожар в хостеле на улице Мясницкой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU (архивное фото)

В столице разгорелся пожар в хостеле на Мясницкой, 24/7. В результате ЧП в здании обрушилась кровля.

«В настоящий момент площадь возгорания составляет около 500 квадратных метров. Огонь перекинулся на галерею, соседнего здания. В результате ЧП произошло обрушение перекрытий первого и второго этажей», — передает «Пятый канал».

Отмечается, что пожару присвоен второй ранг сложности. Из здания были эвакуированы около 40 человек. Информация о пострадавших не поступала. В департаменте транспорта Москвы сообщили, что из-за пожара на указанной улице перекрыли движение.

В конце января в Екатеринбурге произошел пожар в подпольном хостеле на Ереванской, 28. В результате пострадали три человека. По словам соседей сверху, в квартире два дня подряд веселились молодые люди в возрасте до 30 лет. Из здания были эвакуированы 50 человек, 10 из них оказались детьми.

Обновлено в 00:47

По данным РЕН ТВ, в результате пожара в хостеле в центре Москвы пострадал один человек. Он мог отравиться продуктами горения.

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© Служба новостей «URA.RU»
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