В столице разгорелся пожар в хостеле на Мясницкой, 24/7. В результате ЧП в здании обрушилась кровля.
«В настоящий момент площадь возгорания составляет около 500 квадратных метров. Огонь перекинулся на галерею, соседнего здания. В результате ЧП произошло обрушение перекрытий первого и второго этажей», — передает «Пятый канал».
Отмечается, что пожару присвоен второй ранг сложности. Из здания были эвакуированы около 40 человек. Информация о пострадавших не поступала. В департаменте транспорта Москвы сообщили, что из-за пожара на указанной улице перекрыли движение.
В конце января в Екатеринбурге произошел пожар в подпольном хостеле на Ереванской, 28. В результате пострадали три человека. По словам соседей сверху, в квартире два дня подряд веселились молодые люди в возрасте до 30 лет. Из здания были эвакуированы 50 человек, 10 из них оказались детьми.
Обновлено в 00:47
По данным РЕН ТВ, в результате пожара в хостеле в центре Москвы пострадал один человек. Он мог отравиться продуктами горения.
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