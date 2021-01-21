21 января 2021

В подпольном хостеле Екатеринбурга произошёл пожар. Есть пострадавшие

© Служба новостей «URA.RU»
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Трое пострадавших госпитализированы с ожогами Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге произошел пожар в одной из квартир десятиэтажного дома на Ереванской, 28. Пострадали три человека.

«Квартира расположена на шестом этаже. Пожар начался с комнаты. Трое пострадавших госпитализированы с ожогами», — рассказали в ИА «Ночные Новости». По словам соседей сверху, в квартире два дня подряд веселились молодые люди в возрасте до 30 лет.

Спасателям удалось ликвидировать пожар, на площади 15 квадратных метров горели личные вещи. Из здания были эвакуированы 50 человек, 10 из них оказались детьми. В агентстве уточнили, что в квартире находился хостел. Однако по закону жилое помещение в многоквартирном доме запрещено использоваться для предоставления гостиничных услуг.

Ранее в Екатеринбурге в ночь на 12 января в девятиэтажном жилом доме по адресу улица Рассветная, 7 произошел пожар. Жертвами стали восемь человек.

Спасателям удалось ликвидировать пожар
Фото: ИА «Ночные Новости»
Из многоэтажки были эвакуированы 50 человек
Фото: ИА «Ночные Новости»
Пожар начался в квартире на шестом этаже, где был хостел

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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