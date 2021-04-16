Ипотечные эксперты: как выгодно купить жилье на маткапитал

Эксперты рассказали, как выгодно использовать маткапитал при покупке квартиры Фото: Илья Московец © URA.RU

Если правильно действовать при покупке жилья в ипотеку на материнский капитал, можно сэкономить процент от этих денег. Как сделать выгоднее ипотеку с привлечением маткапитала URA.RU рассказали в пресс-службе агентства недвижимости «Этажи».

Ранее стало известно, что в России изменили правила использования материнского капитала и дали женщинам год, чтобы определиться, куда его направить. Одновременно с этим многодетным семьям решили расширить возможности компенсации по ипотеке.

«Чтобы выгодно использовать материнский капитал и не потерять часть его средств, лучше перечислять его продавцу, а не банкам. Однако, несмотря на то, что так можно сэкономить до 2% от суммы материнского капитала, не все продавцы готовы на такие сделки», — объяснили в компании.

Кроме того, ипотечные объекты необходимо страховать, на это уходит около 1% от маткапитала. Около половины от этой суммы можно вернуть. Однако, те, кто страхует свою новую квартиру коллективно, этих денег не получат, объяснили в пресс-службе «Этажей». Компания отмечает, что многие покупатели предпочитают переплачивать отдавая деньги банкам и на страховку жилья. Это объясняется высоким риском упустить хороший вариант при покупке квартиры.

Примечательно, что у многодетных семей больше возможностей выгодно купить квартиру с использованием материнского капитала. Согласно новому закону, семьи, где родился третий ребенок, не только получат 450 тысяч рублей, но и смогут выбрать из более широкого списка недвижимости, в которую можно вложиться, объяснил URA.RU старший юристконсульт девелоперской компании «Сити-XXI век» Василий Шарапов. После грядущего внесения изменений в законодательство многодетные семьи смогут позволить себе:

Строительство объекта ИЖС (индивидуального жилого строительства) с нуля в России.

Приобретение ИЖС на стадии незавершенного строительства и на работы по завершению его строительства.

Приобретение долей в праве общей собственности на объект долевого строительства, а также в ИЖС.

Оплату паевых взносов в жилищно-строительный кооператив.

Приобретение квартиры в рамках госпрограммы субъекта России. Например, в Москве, речь идет о программе реновации жилого фонда.