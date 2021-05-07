СМИ: жена самого богатого министра РФ открывает бизнес

Жена богатейшего министра в правительстве РФ Дениса Мантурова Наталья Мантурова готовится открыть клинику пластической хирургии «Ланцетъ». По данным СМИ, бизнес жена топового чиновника откроет в Нижнем Новгороде.
«Наталья Мантурова открывает клинику пластической хирургии в Нижнем Новгороде», — говорится в расследовании «Открытых медиа». На сервисе «Контур.Фокус» содержится информация, согласно которой Мантурова является единственным владельцем «Института пластической хирургии и косметологии», дочерней компанией которой является «Ланцетъ». По данным «Открытых медиа», компания открыта в Нижнем Новгороде и специализируется на оказании медицинских услуг.
В издании сообщили, что процент в организации принадлежит бизнесмену Виктору Киселеву. URA.RU не удалось связаться с Мантуровой. В приемной министра Мантурова на звонок корреспондента агентства никто не ответил.
Согласно декларации о доходах, опубликованной 16 апреля, доход Мантурова составил 740,4 млн рублей. Это делает его самым богатым министром в российском правительстве.
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