СМИ: жена самого богатого министра РФ открывает бизнес

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Наталья Мантурова, по данным СМИ, открывает клинику пластической хирургии (архивное фото) Фото:

Жена богатейшего министра в правительстве РФ Дениса Мантурова Наталья Мантурова готовится открыть клинику пластической хирургии «Ланцетъ». По данным СМИ, бизнес жена топового чиновника откроет в Нижнем Новгороде.

«Наталья Мантурова открывает клинику пластической хирургии в Нижнем Новгороде», — говорится в расследовании «Открытых медиа». На сервисе «Контур.Фокус» содержится информация, согласно которой Мантурова является единственным владельцем «Института пластической хирургии и косметологии», дочерней компанией которой является «Ланцетъ». По данным «Открытых медиа», компания открыта в Нижнем Новгороде и специализируется на оказании медицинских услуг.

В издании сообщили, что процент в организации принадлежит бизнесмену Виктору Киселеву. URA.RU не удалось связаться с Мантуровой. В приемной министра Мантурова на звонок корреспондента агентства никто не ответил.

Согласно декларации о доходах, опубликованной 16 апреля, доход Мантурова составил 740,4 млн рублей. Это делает его самым богатым министром в российском правительстве.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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