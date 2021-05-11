11 мая 2021

Савченко пожаловалась, что украинцам недоплачивают в Европе

© Служба новостей «URA.RU»
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Савченко Надежда, савченко надежда
Надежда Савченко пожаловалась на зарплаты украинцев в Европе Фото:

Украинцы, отправившиеся на заработки в Европу, получают очень низкие зарплаты. Об этом заявила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко.

«Украинцев, к сожалению, очень дешево оценивают в Европе», — заявила Савченко в эфире телеканала «Первый независимый». Она подчеркнула, что уехавшие на заработки украинцы получают очень мало, выполняя тяжелую работу.

Кроме этого, низкие зарплаты ждут украинцев на военной службе по контракту в Европе, рассказала Савченко. Она отметила, что солдаты из Сальвадора и Бангладеша оцениваются выше, чем из Украины. По словам Савченко, это связано с нежеланием Киева заботиться о работниках.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что за 2020 год его семья получила 815 тысяч долларов. Однако украинские чиновники пожаловались, что не могут месяц прожить сумму, в рублях равную 90 тысячам, передает «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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