Власти РФ направят 145 миллиардов рублей для школьников

Создадут места для более 640 тысяч школьников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ближайшие три года на строительство новых школ в России выделят около 145 млрд рублей из федерального бюджета. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«По поручению президента ведется строительство новых школ. Часть из них уже готовы, предстоит построить еще около 800. Создать дополнительные места для более 640 тысяч школьников. Средства на эти цели уже зарезервированы в бюджете. Из них на текущий год — почти 33 млрд рублей. Всего в ближайшие три года правительство направит около 145 млрд рублей», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник. Об этом сообщается на сайте правительства. По его словам, продолжается создание дополнительных мест в школах, чтобы каждый ребенок получал образование в современных, хорошо оборудованных учебных заведениях.

Мишустин отметил, что строятся школы с использованием механизма государственно-частного партнерства. По его словам, с таким предложением по двум образовательным учреждениям обратились в Алтайском крае. «Поддержали эти проекты. Рассчитываем, что благодаря таким решениям дети быстрее пойдут в новые, современные школы», — сообщил премьер-министр.

Ранее стало известно, что в России хотят автоматизировать проверку домашних заданий в школах. В Минпросвещения заявили, что педагоги не должны тратить время на заполнение отчетов и проверку домашних заданий. Внедрение цифровой образовательной среды позволит это сделать, пишет «Национальная служба новостей».