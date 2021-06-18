Белый дом приостанавливает военную помощь Украине

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, бронежилет, военные, зеленский владимир
США оставили Владимира Зеленского без военной поддержки Фото:
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Война на Украине

США временно прекращают военную помощь Киеву, которая изначально была подготовлена как ответ на «агрессивные передвижения российских войск вдоль границы с Украиной этой весной». Стоимость пакета военной помощи, подготовленного Советом нацбезопасности США, составила около 100 миллионов долларов.

«Чиновники из Совета национальной безопасности в конечном итоге отложили это предложение после того, как Россия объявила о сокращении войск, дислоцированных рядом с Украиной. Это решение также было принято в преддверии встречи президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным», — передает издание Politico.

Россия начала переброску более десятка десантных и артиллерийских катеров из Каспийской флотилии в Черное море в апреле 2020 года. Министр обороны России Сергей Шойгу объяснил это тем, что РФ была вынуждена наращивать боевую мощь на юге страны из-за попыток НАТО дестабилизировать обстановку в ряде стран. Вскоре Россия отозвала часть войск от границы с Украиной. Однако Киев все равно «боится провокаций» со стороны Москвы, пишет «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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