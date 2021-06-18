Белый дом приостанавливает военную помощь Украине

США временно прекращают военную помощь Киеву, которая изначально была подготовлена как ответ на «агрессивные передвижения российских войск вдоль границы с Украиной этой весной». Стоимость пакета военной помощи, подготовленного Советом нацбезопасности США, составила около 100 миллионов долларов.
«Чиновники из Совета национальной безопасности в конечном итоге отложили это предложение после того, как Россия объявила о сокращении войск, дислоцированных рядом с Украиной. Это решение также было принято в преддверии встречи президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным», — передает издание Politico.
Россия начала переброску более десятка десантных и артиллерийских катеров из Каспийской флотилии в Черное море в апреле 2020 года. Министр обороны России Сергей Шойгу объяснил это тем, что РФ была вынуждена наращивать боевую мощь на юге страны из-за попыток НАТО дестабилизировать обстановку в ряде стран. Вскоре Россия отозвала часть войск от границы с Украиной. Однако Киев все равно «боится провокаций» со стороны Москвы, пишет «
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