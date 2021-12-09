09 декабря 2021

В Госдуме обсудили возврат денег за авиабилеты из-за QR-кодов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
QR-код с истекшим сроком годности. Екатеринбург, госуслуги, qr-код, проверка qr-кода, проверка куаркода, куаркод, получение qr-кода, просроченный куаркод
Евгений Москвичев заявил, что деньги должны возвращаться за все билеты, если пассажира не пустили из-за отсутствия QR-кода Фото:
новость из сюжета
В России повсеместно введут QR-коды

Комитет Госдумы по транспорту обсудил выплаты пассажирам, которые купили авиабилеты, но не смогли попасть на рейс из-за отсутствия QR-кода о вакцинации. Об этом рассказал источник, близкий к комитету.

«Отмена выплат пассажирам не обсуждалась. Глава комитета Евгений Москвичев подчеркнул, что все билеты (возвратные и невозвратные) должны быть возвращены на 100%. Если это невозвратный билет, и отмена по причине отсутствия QR-кода, он должен быть отменен, деньги на 100% возвращены, а потеря компании возвращена через субсидирование», — сообщил собеседник РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что пассажирам без QR-кодов не будут возвращать деньги за невозвратные билеты. Минтранс отказался проверять QR-коды перед продажей авиабилетов.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Комитет Госдумы по транспорту обсудил выплаты пассажирам, которые купили авиабилеты, но не смогли попасть на рейс из-за отсутствия QR-кода о вакцинации. Об этом рассказал источник, близкий к комитету. «Отмена выплат пассажирам не обсуждалась. Глава комитета Евгений Москвичев подчеркнул, что все билеты (возвратные и невозвратные) должны быть возвращены на 100%. Если это невозвратный билет, и отмена по причине отсутствия QR-кода, он должен быть отменен, деньги на 100% возвращены, а потеря компании возвращена через субсидирование», — сообщил собеседник РИА «Новости». Ранее сообщалось, что пассажирам без QR-кодов не будут возвращать деньги за невозвратные билеты. Минтранс отказался проверять QR-коды перед продажей авиабилетов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...