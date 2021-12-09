В Госдуме обсудили возврат денег за авиабилеты из-за QR-кодов

10 декабря 2021 в 02:07 Размер текста - 17 +

Комитет Госдумы по транспорту обсудил выплаты пассажирам, которые купили авиабилеты, но не смогли попасть на рейс из-за отсутствия QR-кода о вакцинации. Об этом рассказал источник, близкий к комитету. «Отмена выплат пассажирам не обсуждалась. Глава комитета Евгений Москвичев подчеркнул, что все билеты (возвратные и невозвратные) должны быть возвращены на 100%. Если это невозвратный билет, и отмена по причине отсутствия QR-кода, он должен быть отменен, деньги на 100% возвращены, а потеря компании возвращена через субсидирование», — сообщил собеседник РИА «Новости». Ранее сообщалось, что пассажирам без QR-кодов не будут возвращать деньги за невозвратные билеты. Минтранс отказался проверять QR-коды перед продажей авиабилетов.