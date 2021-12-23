23 декабря 2021

В МИД РФ назвали условие переговоров с Украиной по транзиту газа

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Ввод в эксплуатацию газопровода в деревнях Пашнино-1 и Пашнино-2 Красноармейского района Челябинской области, вентиль, газопровод, газовая труба, газовый кран, наземная прокладка
Россия готова к переговорам с Украиной о транзите газа при наличии покупателей Фото:

Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что страна может продолжить транзит газа через Украину. По его словам, этот вариант будут рассматривать в том случае, если появится информация о закупщике ресурса.

«По понятным причинам переговоры о продлении транзита можно вести только тогда, когда имеется четкое понимание, кто из партнеров будет готов закупать российский газ, в каких объемах и на каких условиях. Тема транспортировки в данном случае вторична», — заявил дипломат в интервью РИА «Новости».

По словам Полищука, нынешний транзитный контракт действует до 31 декабря 2024 года. «Из-за этого довольно логично будет, если Украина начнет поднимать вопрос о его продлении за три года до этого только в политических целях», — подытожил он.

Ранее издание Bloomberg сообщило, что процедура сертификации газопровода «Северный поток — 2» может затянуться на восемь месяцев из-за бюрократии Евросоюза. После глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что газопровод нельзя одобрять из-за несоответствия энергетическому законодательству страны, передает RT. 16 ноября стало известно, что оператор «Северного потока — 2» учреждает дочернюю компанию в Германии, уточняет Life.

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Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что страна может продолжить транзит газа через Украину. По его словам, этот вариант будут рассматривать в том случае, если появится информация о закупщике ресурса. «По понятным причинам переговоры о продлении транзита можно вести только тогда, когда имеется четкое понимание, кто из партнеров будет готов закупать российский газ, в каких объемах и на каких условиях. Тема транспортировки в данном случае вторична», — заявил дипломат в интервью РИА «Новости». По словам Полищука, нынешний транзитный контракт действует до 31 декабря 2024 года. «Из-за этого довольно логично будет, если Украина начнет поднимать вопрос о его продлении за три года до этого только в политических целях», — подытожил он. Ранее издание Bloomberg сообщило, что процедура сертификации газопровода «Северный поток — 2» может затянуться на восемь месяцев из-за бюрократии Евросоюза. После глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что газопровод нельзя одобрять из-за несоответствия энергетическому законодательству страны, передает RT. 16 ноября стало известно, что оператор «Северного потока — 2» учреждает дочернюю компанию в Германии, уточняет Life.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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