В МИД РФ назвали условие переговоров с Украиной по транзиту газа

24 декабря 2021 в 07:43 Размер текста - 17 +

Россия готова к переговорам с Украиной о транзите газа при наличии покупателей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что страна может продолжить транзит газа через Украину. По его словам, этот вариант будут рассматривать в том случае, если появится информация о закупщике ресурса. «По понятным причинам переговоры о продлении транзита можно вести только тогда, когда имеется четкое понимание, кто из партнеров будет готов закупать российский газ, в каких объемах и на каких условиях. Тема транспортировки в данном случае вторична», — заявил дипломат в интервью РИА «Новости». По словам Полищука, нынешний транзитный контракт действует до 31 декабря 2024 года. «Из-за этого довольно логично будет, если Украина начнет поднимать вопрос о его продлении за три года до этого только в политических целях», — подытожил он. Ранее издание Bloomberg сообщило, что процедура сертификации газопровода «Северный поток — 2» может затянуться на восемь месяцев из-за бюрократии Евросоюза. После глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что газопровод нельзя одобрять из-за несоответствия энергетическому законодательству страны, передает RT. 16 ноября стало известно, что оператор «Северного потока — 2» учреждает дочернюю компанию в Германии, уточняет Life . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что страна может продолжить транзит газа через Украину. По его словам, этот вариант будут рассматривать в том случае, если появится информация о закупщике ресурса. «По понятным причинам переговоры о продлении транзита можно вести только тогда, когда имеется четкое понимание, кто из партнеров будет готов закупать российский газ, в каких объемах и на каких условиях. Тема транспортировки в данном случае вторична», — заявил дипломат в интервью РИА «Новости». По словам Полищука, нынешний транзитный контракт действует до 31 декабря 2024 года. «Из-за этого довольно логично будет, если Украина начнет поднимать вопрос о его продлении за три года до этого только в политических целях», — подытожил он. Ранее издание Bloomberg сообщило, что процедура сертификации газопровода «Северный поток — 2» может затянуться на восемь месяцев из-за бюрократии Евросоюза. После глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что газопровод нельзя одобрять из-за несоответствия энергетическому законодательству страны, передает RT. 16 ноября стало известно, что оператор «Северного потока — 2» учреждает дочернюю компанию в Германии, уточняет Life.